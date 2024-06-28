Президент США Джо Байден отметил, что успешно справился во время дебатов с оппонентом на выборах Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Байден отметил успешное выступление на на дебатах с Трампом, несмотря на проблемы с горлом.
- Демократы обсуждают возможность снятия Байдена как кандидата в президенты из-за неубедительного выступления.
- Проведение праймериз во всех 50 штатах делает замену Байдена другим кандидатом трудной задачей на позднем этапе.
- Критика выступления Байдена со стороны Демократической партии и их обсуждение возможной смены кандидата.
- Сложности и технические препятствия при попытке сменить кандидата на таком позднем этапе предвыборной гонки.
Байден заявляет о хорошем выступлении во время дебатов с Трампом
В ответ на вопросы журналистов о призывах ряда представителей Демократической партии к нему по выходу из предвыборной гонки Байден отметил, что не имеет волнений по поводу результатов.
Президент США объяснил, что во время дебатов у него болело горло.
В Белом доме также отмечали, что к моменту дебатов у Байдена была простуда.
При этом американский лидер пожаловался на самого Трампа.
Он напомнил, что по информации журналистов The New York Times, Трамп во время дебатов соврал не менее 26 раз.
Что известно о критике выступления Байдена со стороны представителей Демократической партии
По информации The New York Times, после дебатов между Байденом и Трампом однопартийцы действующего президента обвинили его в слишком неубедительном выступлении и начали обсуждать замену его кандидатуры на выборах.
Возможность смены Байдена другим кандидатом от Демократической партии также активно обсуждалась представителями демократов в вечерних эфирах ведущих американских телеканалов.
В то же время, замена кандидата на президентских выборах на таком позднем этапе может быть вряд ли выполнимой технической задачей.
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