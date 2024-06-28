Президент США Джо Байден отметил, что успешно справился во время дебатов с оппонентом на выборах Дональдом Трампом.

Байден заявляет о хорошем выступлении во время дебатов с Трампом

Я считаю, что мы хорошо с этим справились, – отметил американский лидер по завершении дебатов. Поделиться

В ответ на вопросы журналистов о призывах ряда представителей Демократической партии к нему по выходу из предвыборной гонки Байден отметил, что не имеет волнений по поводу результатов.

Президент США объяснил, что во время дебатов у него болело горло.

В Белом доме также отмечали, что к моменту дебатов у Байдена была простуда.

При этом американский лидер пожаловался на самого Трампа.

Трудно вести дебаты с лжецом, – подчеркнул Байден. Поделиться

Он напомнил, что по информации журналистов The New York Times, Трамп во время дебатов соврал не менее 26 раз.

Что известно о критике выступления Байдена со стороны представителей Демократической партии

По информации The New York Times, после дебатов между Байденом и Трампом однопартийцы действующего президента обвинили его в слишком неубедительном выступлении и начали обсуждать замену его кандидатуры на выборах.

Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек, который был на сцене с Трампом, не может победить. Страх перед Трампом подавлял критику Байдена. Теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его снятию как кандидата, – цитируют журналисты издание заявление одного из руководителей предвыборного штаба Байдена. Поделиться

Возможность смены Байдена другим кандидатом от Демократической партии также активно обсуждалась представителями демократов в вечерних эфирах ведущих американских телеканалов.

В то же время, замена кандидата на президентских выборах на таком позднем этапе может быть вряд ли выполнимой технической задачей.