Байден встретится с Трампом на теледебатах Как пройдет первый раунд
Категория
Мир
Дата публикации

Байден встретится с Трампом на теледебатах Как пройдет первый раунд

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Источник:  CNN

Будущие кандидаты в президенты США президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп проведут 27 июня теледебаты на телеканале CNN.

Главные тезисы

 

  • Команда Байдена подготовила темы, которые считает выгодными для президента, включая инвестиции в инфраструктуру, климатические проблемы и борьбу с миграцией.
  • Ожидается, что цель Трампа на дебатах - показать, что 81-летний Байден негоден к руководству страной, в то время как Байден должен доказать свою пригодность для этой роли.
  • Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года, а национальный опрос уже указывает на превосходство Трампа перед Байденом.
  • Ожидается, что к октябрю кандидаты проведут еще одни теледебаты, ближе к дню выборов.

Что известно о первом раунде теледебатов Байдена и Трампа

Кандидаты в президенты США Джозеф Байден и Дональд Трамп согласились на два раунда дебатов перед выборами в ноябре 2024 года.

Их первая встреча состоится в телестудии CNN в Атланте 27 июня в 21:00 (в 04:00 28 июня по Киеву). Второй раунд организует ABC News на 10 сентября.

Впервые в истории президентские дебаты состоятся на столь раннем сроке предвыборной кампании (за 4 месяца до голосования) и до официального выдвижения кандидатов от Республиканской и Демократической партий (запланировано на июль-август).

По требованию Трампа, у оппонентов нет никаких записей, а только чистые листы бумаги и ручки.

По требованию Байдена, поединок состоится без аудитории, которая могла бы подбадривать своих лидеров восклицаниями и аплодисментами — в телестудии будут присутствовать только двое телеведущих. Кроме того, микрофоны будут включаться только когда политики будут отвечать на свои вопросы, чтобы они не перебивали друг друга и не вставляли комментарии, как это любит делать Трамп.

Байден в течение недели находится в загородной резиденции Кэмп Дэвид, где с группой советников готовится к дебатам.

Ему помогают руководитель штаба Джеффри Зенц, старшая помощница Анита Данн, главный консультант кампании Майк Донилон, бывший руководитель штаба Рон Клайн и личный адвокат Байдена Боб Бауэр, играющий роль Трампа в инсценированных дебатах.

Команда Байдена отмечает темы, которые считает выгодными для президента, — инвестиции в инфраструктуру, климатические проблемы, международная политика и меры борьбы с миграцией на границе.

Эксперты отмечают, что главная цель Трампа — показать, что 81-летний Байден потерял память и остроту разума и не способен возглавлять страну еще четыре года (в ноябре ему исполнится 82).

Байден, в свою очередь, должен доказать, что он пригоден для этой роли.

Ожидается, что в октябре, ближе к дню выборов, кандидаты проведут еще одни теледебаты.

Выборы в США

Очередные, 60 президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Также пройдут выборы обеих палат Конгресса — Палаты представителей и трети Сената.

Бывшему президенту США Дональду Трампу удалось опередить действующего американского лидера Джо Байдена в национальном опросе президентских выборов 2024 года.

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