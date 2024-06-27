Байден встретится с Трампом на теледебатах Как пройдет первый раунд

Будущие кандидаты в президенты США президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп проведут 27 июня теледебаты на телеканале CNN.

Что известно о первом раунде теледебатов Байдена и Трампа

Кандидаты в президенты США Джозеф Байден и Дональд Трамп согласились на два раунда дебатов перед выборами в ноябре 2024 года.

Их первая встреча состоится в телестудии CNN в Атланте 27 июня в 21:00 (в 04:00 28 июня по Киеву). Второй раунд организует ABC News на 10 сентября.

Впервые в истории президентские дебаты состоятся на столь раннем сроке предвыборной кампании (за 4 месяца до голосования) и до официального выдвижения кандидатов от Республиканской и Демократической партий (запланировано на июль-август).

По требованию Трампа, у оппонентов нет никаких записей, а только чистые листы бумаги и ручки.

По требованию Байдена, поединок состоится без аудитории, которая могла бы подбадривать своих лидеров восклицаниями и аплодисментами — в телестудии будут присутствовать только двое телеведущих. Кроме того, микрофоны будут включаться только когда политики будут отвечать на свои вопросы, чтобы они не перебивали друг друга и не вставляли комментарии, как это любит делать Трамп. Поделиться

Байден в течение недели находится в загородной резиденции Кэмп Дэвид, где с группой советников готовится к дебатам.

Ему помогают руководитель штаба Джеффри Зенц, старшая помощница Анита Данн, главный консультант кампании Майк Донилон, бывший руководитель штаба Рон Клайн и личный адвокат Байдена Боб Бауэр, играющий роль Трампа в инсценированных дебатах.

Команда Байдена отмечает темы, которые считает выгодными для президента, — инвестиции в инфраструктуру, климатические проблемы, международная политика и меры борьбы с миграцией на границе.

Эксперты отмечают, что главная цель Трампа — показать, что 81-летний Байден потерял память и остроту разума и не способен возглавлять страну еще четыре года (в ноябре ему исполнится 82).

Байден, в свою очередь, должен доказать, что он пригоден для этой роли.

Ожидается, что в октябре, ближе к дню выборов, кандидаты проведут еще одни теледебаты.

Выборы в США

Очередные, 60 президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Также пройдут выборы обеих палат Конгресса — Палаты представителей и трети Сената.