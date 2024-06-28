Дебаты Байдена и Трампа. Как прошел первый раунд — основные тезисы

В США 27 июня прошли первые теледебаты действующего президента США Джо Байдена и эксглавы Белого дома Дональда Трампа перед президентскими выборами 5 ноября. Политики выступили в студии телеканала CNN в Атланте.

О чем говорили Байден с Трампом на теледебатах

Дебаты прошли рекордно рано — еще до того, как участвующие в них политики стали кандидатами на пост президента США от своих партий. Республиканцы официально определятся со своим претендентом в июле, на съезде в Милуоки, а демократы только в августе, в Чикаго.

Дебаты продолжались 90 минут. В студии не было живой аудитории. Байден и Трамп говорили об экономике, миграции, запрете абортов, а также о войне в Украине и секторе Газа. Вот главные тезисы.

Война в Украине

Трамп обвинил президента Байдена в войне в Украине, заявив: «Если бы у нас был настоящий президент, президент, знавший, что его уважает [лидер России Владимир] Путин, то он [Путин] никогда бы... не вторгся в Украину».

На дебатах Трамп в очередной раз заявил, что сможет закончить войну России с Украиной еще до вступления в должность президента. По его словам, Байден «поощрял Россию к вторжению» из-за вывода войск США из Афганистана в 2021 году — Трамп назвал это «самым позорным моментом в истории США». Он говорит, что требования Путина о территориальных уступках Украины неприемлемы, однако эта война «не началась бы, будь в США лидер».

Главный аргумент Трампа в этом вопросе — США тратят на войну в Украине много денег. Он говорит: «Байден дал Украине $200 миллиардов или даже больше. Это большие деньги. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в эту страну, он уносит с собой $60 миллиардов. Он самый продавец в мире — и я не критикую его. Только говорю, что деньги, которые мы тратим на войну, мы тратить не должны».

Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выигрывает войну. У них заканчиваются люди. Это грустно, они столько людей потеряли... Из-за глупых решений Байдена, — говорит Трамп. Байден в ответ отметил, что Путин не остановится на Украине и назвал его военным преступником. Поделиться

Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО? — спросил Байден. Он подчеркнул, что Путин в своей агрессии не остановится на агрессии против Украины, так что под угрозой могут оказаться и страны НАТО.

Экономика

Байден отметил, что экономика процветает и вряд ли ситуация когда-то была лучше, хотя «есть над чем работать». Трамп настаивал, что «экономика терпит крах» и в ней полный беспорядок.

Байден подробно рассказал о том, что он назвал американской экономикой «в свободном падении», тогда как Трамп хвастался состоянием экономики во время своего президентства, а также тем, как он справился с пандемией коронавируса.

Я за свою каденцию уменьшил больше налогов в истории. Это позволило нам развиваться. Золото, газ, нефть — все у нас появилось, — заявил Трамп. Поделиться

Джо Байден ответил, что экономика в духе Трампа — это «вознаграждение богатых».

Трамп заявил, что Байден виновен в инфляции, которая «убивает людей, потому что они больше не могут покупать продукты». Он говорит, что при Байдене стоимость пищевых продуктов «удвоилась, утроилась, почетверилась».

Байден ответил, что в начале его президентского срока действительно не было инфляции, потому что «безработица была 50%, не было рабочих мест. На самом деле это он [Трамп] повлек за собой инфляцию огромными вливаниями в борьбу с пандемией коронавируса».

Граница

Трамп заявил, что во время его президентства в США была «самая безопасная граница в истории страны», которую Джо Байден открыл для «людей из тюрем, из психиатрических больниц, для террористов со всего мира, не только из Южной Америки». Однако Associated Press отмечает, что данные, приводимые Трампом, ничем не подтверждены.

Байден ответил, что увеличил охрану границы и патрули, и сейчас на 40% меньше нелегальных мигрантов пересекают границу.

В общем, что Трамп, что Байден во время дебатов допустили много фактологических ошибок.

Война в секторе Газа

Байден констатировал, что сейчас обсуждается план, предусматривающий обмен израильских заложников на палестинских заключенных и длительное прекращение огня. Он говорит, что только боевики ХАМАСа хотят продолжения этой войны.

Дональд Трамп назвал своего оппонента «очень плохим палестинцем» и сказал, что Израилю нужно разрешить «окончить работу».

Он как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб, — сказал он о Байдене. Поделиться

Трамп уклонился от ответа на вопрос, поддержит ли он создание независимого палестинского государства. "Посмотрим", — сказал он.

The Washington Post пишет , что выступление Трампа было полон его обычных преувеличений и «лжи», особенно в отношении преступности и миграции. Но главное, что запомнят многие избиратели — это «впечатляющий контраст» между энергией и жизненной силой Трампа и борьбой Байдена за то, чтобы изложить свои идеи лаконично и понятно.

На дебатах голос Байдена звучал хрипло, словно он простудился. В первые полчаса дебатов он несколько раз запирался, пишет Reuters, но он нашел опору в середине, когда раскритиковал Трампа за судебное разбирательство по делу о сокрытии выплат порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание. Два чиновника Белого дома сообщили, что у Байдена простуда. Но его поведение на дебатах может усилить опасения избирателей, что 81-летний президент слишком стар, чтобы быть президентом еще четыре года.

Выборы в США

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США.