В Евросоюзе возник шок после выступления Байдана на президентских дебатах
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Политика
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В Евросоюзе возник шок после выступления Байдана на президентских дебатах

Байден
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Источник:  The Guardian

Неудачное выступление американского лидера Джо Байдена на президентских дебатах с Дональдом Трампом спровоцировало настоящий шок среди лидеров ЕС.

Главные тезисы

  • Возвращение Трампа в Белый дом может иметь негативные последствия для европейской безопасности, предостерегают эксперты.
  • Тревожные комментарии о возможном влиянии геронтократии на американскую политику звучат от влиятельных европейских деятелей.
  • Согласно данным экспертов, выбор американцев на следующих выборах и его последствия могут иметь глобальное значение.

Байден не оправдал ожиданий среди своих союзников

Согласно данным британских журналистов, сейчас голоса отчаяния раздаются от большинства европейских политиков.

Официальный Брюссель пугает перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Американскую демократию на наших глазах убивает геронтократия, — заявил Ги Вергофстадт, депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии.

Что важно понимать, речь идет о форме государственного управления, где власть принадлежит лицам, по возрасту превосходящим основной возраст трудоспособного населения.

По словам немецкого эксперта по внешней политике ХДС Норберта Реттгена, "эта ночь не будет забыта".

Демократы (в США — ред.) должны переосмыслить свой выбор. А Германия должна полным ходом готовиться к неопределенному будущему. Если мы не возьмем на себя ответственность за европейскую безопасность сейчас, никто не возьмёт, — подчеркнул он.

Возвращение Трамп в Белый дом может иметь роковые последствия

С комментарием на этот счет также выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Он напомнил о том, что Марк Аврелий был великим императором, но испортил свою преемственность, передав эстафету своему бездарному сыну Коммоду.

Как известно, имеено губительное правление последнего подтолкнуло Рим к упадку.

Свое возмущение, а также предупреждение выразила Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн из немецкой либеральной Свободной демократической партии.

По ее словам, тот факт, что такой человек, как Трамп, может снова стать президентом, поскольку демократы не в состоянии выставить против него сильного кандидата, "будет исторической трагедией, которую ощутит весь мир".

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