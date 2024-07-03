Байден теряет поддержку среди демократов — какие могут быть последствия
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Политика
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Байден теряет поддержку среди демократов — какие могут быть последствия

Байден
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Источник:  Reuters

Все больше членов Демократической партии США сомневаются в том, что действующий американский лидер Джо Байден способен снова выиграть президентские выборы.

Главные тезисы

  • Спад доверия к Байдену среди демократов вызывает серьезные обсуждения в политических кругах.
  • Давление на американского лидера растет, а десятки демократов готовы призвать его отказаться от участия в выборах.
  • Треть сторонников Демократической партии считает, что Байдену следует отказаться от переизбрания, ставящего под вопрос его шансы на победу.

Доверие демократов к Байдену постепенно падает

По словам американских аналитиков и однопартийцев главы Белого дома, выдвижение кандидатуры Байдена после его громкого провала во время дебатов с Трампом в основном зависит от того, каким будет его же решение.

Несмотря на это, важно понимать, что давление на американского лидера растет одновременно со страхом того, что он не сможет обойти Трампа.

Согласно сведениям журналистов, уже десятки демократов планируют призвать Байдена отказаться от участия в выборах, если в последующие дни он будет выглядеть неуверенно.

Демократы в Палате представителей считают недостаточной коммуникацию Байдена с ними в дни после дебатов, повлекших такой резонанс, — пишет издание.

Результаты последнего опроса, проведенного Reuters, свидетельствуют о том, что около трети сторонников Демократической партии считают, что Байдену следует отказаться от переизбрания.

По мнению демократов Джареда Голдена и Мари Глузенкампа, у Байдена больше нет шансов на победу.

Как недовольство демократов комментирует сам Байден

По словам действующего президента США, его громкий провал на дебатах с Трампом был следствием недосыпа и усталости из-за многочисленных поездок.

Байден также обратил внимание на то, что с тех пор его кампания собрала еще 38 млн. долларов.

3 июля глава Белого дома намерен организовать встречу с губернаторами-демократами, а также обратиться с речью к Конгрессу.

Кроме того, планируется интервью президента для ABC — которому заранее приписывают очень важную роль в том, как дальше будут воспринимать Байдена — а на следующей неделе во время саммита НАТО он даст пресс-конференцию, — сказано в сообщении.

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