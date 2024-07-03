Байден втрачає підтримку серед демократів — які можуть бути наслідки
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Байден втрачає підтримку серед демократів — які можуть бути наслідки

Байден
Джерело:  Reuters

Дедалі більше членів Демократичної партії США мають сумніви щодо того, що чинний американський лідер Джо Байден здатен знову виграти президентські вибори.

Головні тези:

  • Спад довіри до Байдена серед демократів викликає серйозні обговорення в політичних колах.
  • Тиск на американського лідера зростає, а десятки демократів готові закликати його відмовитися від участі у виборах.
  • Третина прихильників Демократичної партії вважає, що Байдену варто відмовитися від переобрання, що ставить під питання його шанси на перемогу.

Довіра демократів до Байдена поступово падає

За словами американських аналітиків та однопартійців глави Білого дому, висування кандидатури Байдена після його гучного провалу під час дебатів із Трампом, переважно залежить від того, яким буде його рішення.

Попри це, що важливо розуміти, тиск на американського лідера зростає одночасно зі страхом того, що він не зможе обійти Трампа.

Згідно з даними журналістів, уже десятки демократів планують закликати Байдена відмовитися від участі у виборах, якщо у наступні дні він буде виглядати невпевнено.

Демократи у Палаті представників вважають недостатньою комунікацію Байдена з ними у дні після дебатів, які спричинили такий резонанс, — пише видання.

Результати останнього опитування, яке провело Reuters свідчать про те, що близько третини прихильників Демократичної партії вважають, що Байдену варто відмовитись від переобрання.

На переконання демократів Джареда Голдена та Марі Глузенкампа, у Байдена більше немає шансів на перемогу.

Як невдоволення демократів коментує сам Байден

За словами чинного президента США, його гучний провал на дебатах з Трампом був наслідком недосипу і втоми через численні поїздки.

Байден також звернув увагу на те, що відтоді його кампанія зібрала ще 38 млн доларів.

3 липня очільник Білого дому має намір організувати зустріч з губернаторами-демократами, а також звернутися з промовою до Конгресу.

Окрім того, планується інтерв’ю президента для ABC — якому наперед приписують дуже вагому роль у тому, як далі будуть сприймати Байдена — а наступного тижня під час саміту НАТО він дасть пресконференцію, — йдеться в повідомленні.

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