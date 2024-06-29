Віце-президент США Камала Гарріс відреагувала на занепокоєння представників Демократичної партії стосовно шансів чинного президента США Джо Байдена після невдалого виступу на дебатах із республіканцем Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Камала Гарріс відреагувала на занепокоєння демократів щодо шансів Байдена на перемогу після невдачі на дебатах.
- Невдалий виступ Байдена не зменшує його шансів на виборчу перемогу за відгуками представників Демократичної партії.
- ЗМІ поширюють паніку після дебатів, наголошуючи на ризиках для Байдена у виборчій гонці.
- Демократи в паніці у зв’язку з виглядом та аргументацією Байдена на дебатах з Трампом, зафіксовано виданням Time.
- Партія розглядала можливість вплинути на Байдена щодо відмови від участі виборах після катастрофічних дебатів.
Невдача під час дебатів не зменшує шансів Байдена на перемогу на виборах
У матеріалі видання зазначається, що через непереконливий виступ Байдена у дебатах з Трампом серед представників Демократичної партії виникло занепокоєння його шансами здобути перемогу на президентських виборах.
Зокрема, певні демократи висловили сумнів у тому, чи здатен Байден обіймати посаду президента ще один термін у разі перемоги на виборах.
Як західні ЗМІ поширюють паніку після невдачі Байдена під час дебатів із Трампом
Американське видання Time оприлюднило обкладинку наступного випуску журналу із зображенням Байдена, який йде геть на червоному фоні зі словом “паніка”.
Журналісти видання зазначають, що під час дебатів Байден мав вигляд "такого самого 81-річного дідуся, яким він і є, наводячи нерозбірливі аргументи й часто тупо дивлячись із роззявленим ротом, поки Трамп кидав одну словесну атаку за іншою”.
Навіть найближчі союзники президента визнали катастрофою дебати з Трампом, зазначили у матеріалі.
Time зазначає, що майже одразу після дебатів партія замислилася над тим, чи можна переконати Байдена відмовитися від участі у виборах "на благо партії, нації та самого кандидата".
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