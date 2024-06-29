Віце-президент США Камала Гарріс відреагувала на занепокоєння представників Демократичної партії стосовно шансів чинного президента США Джо Байдена після невдалого виступу на дебатах із республіканцем Дональдом Трампом.

Невдача під час дебатів не зменшує шансів Байдена на перемогу на виборах

У матеріалі видання зазначається, що через непереконливий виступ Байдена у дебатах з Трампом серед представників Демократичної партії виникло занепокоєння його шансами здобути перемогу на президентських виборах.

Зокрема, певні демократи висловили сумнів у тому, чи здатен Байден обіймати посаду президента ще один термін у разі перемоги на виборах.

Результати цієї гонки не вирішить одна червнева ніч. Вони будуть вирішені вами, нами. Те, хто очолить Білий дім наступного року, буде визначено тим, що ми разом зробимо в ці наступні 130 днів. І, зрештою, на цих виборах перед кожним постає питання: в якій країні ми хочемо жити - у країні свободи, справедливості та верховенства права чи у країні хаосу, страху та ненависті, - наголосила у відповідь Камала Гарріс. Поширити

Як західні ЗМІ поширюють паніку після невдачі Байдена під час дебатів із Трампом

Американське видання Time оприлюднило обкладинку наступного випуску журналу із зображенням Байдена, який йде геть на червоному фоні зі словом “паніка”.

Усе похмуро. Демократи в паніці через виступ Джо Байдена на дебатах, - йдеться у дописі до обкладинки нового випуску журналу. Поширити

Журналісти видання зазначають, що під час дебатів Байден мав вигляд "такого самого 81-річного дідуся, яким він і є, наводячи нерозбірливі аргументи й часто тупо дивлячись із роззявленим ротом, поки Трамп кидав одну словесну атаку за іншою”.

Навіть найближчі союзники президента визнали катастрофою дебати з Трампом, зазначили у матеріалі.

Time зазначає, що майже одразу після дебатів партія замислилася над тим, чи можна переконати Байдена відмовитися від участі у виборах "на благо партії, нації та самого кандидата".