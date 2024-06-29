Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на обеспокоенность представителей Демократической партии по поводу шансов действующего президента США Джо Байдена после неудачного выступления на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Камала Харрис отвергла обеспокоенность шансами Байдена после неудачного выступления на дебатах с Трампом.
- Паника среди демократов после дебатов может повлиять на предвыборную кампанию, но неудача на дебатах не уменьшает шансы Байдена на победу.
- Издание Time выделяет неубедительное выступление Байдена на дебатах и возможные последствия для его кандидатуры.
- Даже союзники президента считают катастрофой дебаты с Трампом, вызвавшие обсуждения о возможной отказе Байдена от участия в выборах.
- Вопросы о стране, в которой хотят жить американцы, актуализируются в свете дебатов и реакции кандидатов на них.
Неудача во время дебатов не уменьшает шансы Байдена на победу на выборах
В материале издания отмечается, что из-за неубедительного выступления Байдена в дебатах с Трампом среди представителей Демократической партии возникла обеспокоенность его шансами одержать победу на президентских выборах.
В частности, некоторые демократы выразили сомнение в том, способен ли Байден занимать пост президента еще один срок в случае победы на выборах.
Как западные СМИ распространяют панику после неудачи Байдена во время дебатов с Трампом
Американское издание Time обнародовало обложку следующего выпуска журнала с изображением Байдена, уходящего на красном фоне со словом "паника".
Журналисты издания отмечают, что во время дебатов Байден выглядел "такого же 81-летнего дедушку, каким он и является, приводя неразборчивые аргументы и часто тупо глядя с разинутым ртом, пока Трамп бросал одну словесную атаку за другой".
Даже ближайшие союзники президента сочли катастрофой дебаты с Трампом, отметили в материале.
Time отмечает, что почти сразу после дебатов партия задумалась над тем, можно ли убедить Байдена отказаться от участия в выборах "во благо партии, нации и самого кандидата".
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