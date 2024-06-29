Харрис отвергла обеспокоенность шансами Байдена на выборах из-за неудачи в дебатах
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Харрис отвергла обеспокоенность шансами Байдена на выборах из-за неудачи в дебатах

Камала Харрис и Джо Байден
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Источник:  The Guardian

Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на обеспокоенность представителей Демократической партии по поводу шансов действующего президента США Джо Байдена после неудачного выступления на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Камала Харрис отвергла обеспокоенность шансами Байдена после неудачного выступления на дебатах с Трампом.
  • Паника среди демократов после дебатов может повлиять на предвыборную кампанию, но неудача на дебатах не уменьшает шансы Байдена на победу.
  • Издание Time выделяет неубедительное выступление Байдена на дебатах и возможные последствия для его кандидатуры.
  • Даже союзники президента считают катастрофой дебаты с Трампом, вызвавшие обсуждения о возможной отказе Байдена от участия в выборах.
  • Вопросы о стране, в которой хотят жить американцы, актуализируются в свете дебатов и реакции кандидатов на них.

Неудача во время дебатов не уменьшает шансы Байдена на победу на выборах

В материале издания отмечается, что из-за неубедительного выступления Байдена в дебатах с Трампом среди представителей Демократической партии возникла обеспокоенность его шансами одержать победу на президентских выборах.

В частности, некоторые демократы выразили сомнение в том, способен ли Байден занимать пост президента еще один срок в случае победы на выборах.

Результаты этой гонки не решит одна июньская ночь. Они будут решены вами, нами. Те, кто возглавит Белый дом в следующем году, будут определены тем, что мы вместе сделаем в эти следующие 130 дней. И, наконец, на этих выборах перед каждым встает вопрос: в какой стране мы хотим жить - в стране свободы, справедливости и верховенства права или в стране хаоса, страха и ненависти, - отметила Камала Гаррис.

Как западные СМИ распространяют панику после неудачи Байдена во время дебатов с Трампом

Американское издание Time обнародовало обложку следующего выпуска журнала с изображением Байдена, уходящего на красном фоне со словом "паника".

Все угрюмо. Демократы в панике из-за выступления Джо Байдена на дебатах, говорится в сообщении к обложке нового выпуска журнала.

Журналисты издания отмечают, что во время дебатов Байден выглядел "такого же 81-летнего дедушку, каким он и является, приводя неразборчивые аргументы и часто тупо глядя с разинутым ртом, пока Трамп бросал одну словесную атаку за другой".

Даже ближайшие союзники президента сочли катастрофой дебаты с Трампом, отметили в материале.

Time отмечает, что почти сразу после дебатов партия задумалась над тем, можно ли убедить Байдена отказаться от участия в выборах "во благо партии, нации и самого кандидата".

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