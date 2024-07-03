Не Байден. У Трампа может появиться новый конкурент за пост президента США
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Не Байден. У Трампа может появиться новый конкурент за пост президента США

Камала Харрис
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Источник:  Reuters

Окружение американского лидера Джо Байдена все чаще задумывается о его снятии с президентской гонки. Лучшей альтернативой для демократов является вице-президент Камала Харрис.

Главные тезисы

  • Камала Харрис считается лучшей альтернативой для демократов и может унаследовать поддержку и инфраструктуру кампании от Байдена.
  • По данным опроса Reuters, у Харриса есть лишь один процентный пункт отставания от Трампа, что находится в пределах погрешности опроса.
  • Помощники Харрис отмечают, что она поддерживает президента Байдена.

Камала Харрис может возглавить Белый дом

Провальный выступил Джо Байден во время дебатов с Дональдом Трампом спровоцировал настоящую волну паники в Демократической партии.

Однопартийцы действующего президента США взволнованы тем, что у него просто не хватит сил для прохождения второго срока.

На этом фоне крайне привлекателен вариант с Камалой Харрис, которая могла бы получить деньги, собранные во время кампании Байдена, и унаследовала бы инфраструктуру кампании.

Ее имя также пользуется самой высокой популярностью среди всех альтернатив, а также самым высоким рейтингом среди демократов, которых можно считать серьезными кандидатами, — сказано в сообщении.

Есть ли у Камалы Харрис шанс обойти Дональда Трампа

Reuters обращает внимание на результаты собственного соцопроса, согласно которому Харрис отстает от Трампа всего на один процентный пункт — с 42% до 43%.

Что важно понимать, это разница в пределах погрешности опроса в 3,5 процентных пунктах.

Более того, по словам инсайдеров, она уже прошла проверку на национальный пост и пережила интенсивную проверку со стороны республиканцев.

Что также интересно, несколько влиятельных демократов убеждены в том, что Харрис имеет все шансы обойти Трампа, если Байден выйдет из президентской гонки.

В то же время помощники вице-президента заявили, что она с нетерпением ждет второго срока вместе с президентом Джо Байденом, — пишет издание.

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