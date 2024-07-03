Не Байден. У Трампа може з'явитися новий конкурент за пост президента США

Оточення американського лідера Джо Байдена дедалі частіше замислюється про його зняття з президентських перегонів. Найкращою альтернативою наразі для демократів наразі є віцепрезидентка Камала Гарріс.
Головні тези:
- Камала Гарріс вважається найкращою альтернативою для демократів та може успадкувати підтримку та інфраструктуру кампанії від Байдена.
- За даними опитування Reuters, Гарріс має лише один відсотковий пункт відставання від Трампа, що є в межах похибки опитування.
- Помічники Гарріс зазначають, що вона підтримує президента Байдена та очікує на спільний другий термін.
Камала Гарріс може очолити Білий дім
Провальний виступив Джо Байдена під час дебатів з Дональдом Трампом спровокував справжню хвилю паніки в Демократичній партії.
Однопартійці чинного президента США стурбовані тим, що в нього просто забракне сил для проходження другого терміну.
На цьому тлі вкрай привабливим є варіант з Камалою Гарріс, яка могла б отримати гроші, зібрані під час кампанії Байдена, і успадкувала б інфраструктуру кампанії.
Чи є у Камали Гарріс шанс обійти Дональда Трампа
Reuters звертає увагу на результати власного соцопитування, згідно з яким Гарріс відстає від Трампа всього на один відсотковий пункт — з 42% до 43%.
Що важливо розуміти, це є різницею в межах похибки опитування у 3,5 відсоткових пунктах.
Ба більше, за словами інсайдерів, вона вже пройшла перевірку на національний пост і пережила інтенсивну перевірку з боку республіканців.
Що також цікаво, кілька впливових демократів переконані в тому, що Гарріс має всі шанс обійти Трампа, якщо Байден вийде з президентських перегонів.
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