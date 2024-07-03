Не Байден. У Трампа може з'явитися новий конкурент за пост президента США

Оточення американського лідера Джо Байдена дедалі частіше замислюється про його зняття з президентських перегонів. Найкращою альтернативою наразі для демократів наразі є віцепрезидентка Камала Гарріс.

Камала Гарріс може очолити Білий дім

Провальний виступив Джо Байдена під час дебатів з Дональдом Трампом спровокував справжню хвилю паніки в Демократичній партії.

Однопартійці чинного президента США стурбовані тим, що в нього просто забракне сил для проходження другого терміну.

На цьому тлі вкрай привабливим є варіант з Камалою Гарріс, яка могла б отримати гроші, зібрані під час кампанії Байдена, і успадкувала б інфраструктуру кампанії.

Її ім’я також має найвищу популярність серед усіх альтернатив, а також найвищий рейтинг серед демократів, яких можна вважати серйозним кандидатом, — йдеться в повідомленні. Поширити

Чи є у Камали Гарріс шанс обійти Дональда Трампа

Reuters звертає увагу на результати власного соцопитування, згідно з яким Гарріс відстає від Трампа всього на один відсотковий пункт — з 42% до 43%.

Що важливо розуміти, це є різницею в межах похибки опитування у 3,5 відсоткових пунктах.

Ба більше, за словами інсайдерів, вона вже пройшла перевірку на національний пост і пережила інтенсивну перевірку з боку республіканців.

Що також цікаво, кілька впливових демократів переконані в тому, що Гарріс має всі шанс обійти Трампа, якщо Байден вийде з президентських перегонів.