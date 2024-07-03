Залишилося кілька днів. Байден готується ухвалити доленосне рішення для США

Чинний очільник Білого дому Джо Байден усвідомлює, що в нього є не так багато шансів на перемогу у президентських виборах. Він уже замислився про своє зняття з передвиборчих перегонів.

Байден адекватно оцінює своє становище, однак поки продовжує боротьбу

Як зазначають інсайдери, чинний американський лідер вважає, що в нього залишилося лише кілька днів, щоб переконати громадськість змінити свою думку та відмовитися від підтримки Трампа.

У колі своїх союзників він визнав, що може вийти з перегонів, якщо останній лан зазначає краху.

Очільник Білого дому робить ставки на заплановане на 5 липня інтерв'ю з Джорджем Стефанопулосом з ABC News і передвиборчі поїздки до Пенсильванії та Вісконсину.

Він знає, що якщо у нього буде ще два таких заходи (як минулі дебати) до кінця вихідних, ми будемо в іншому місці, — заявив інсайдер з оточення Байдена. Поширити

Байден уперше допустив свою поразку на виборах

Журналісти звертають увагу на те, що раніше чинний президент США був стовідсотково переконаний у власній перемозі.

Однак зараз він дедалі частіше розмірковує над тим, як уникнути можливої поразки.

За словами ще одного анонімного джерела, Джо Байден дійсно "добре усвідомлює політичний виклик, який стоїть перед ним", а також наслідки ймовірного краху.

Що цікаво, Ендрю Бейтс, речник Білого дому, наразі заперечує цю інформацію.