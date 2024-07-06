Спонсори Байдена висунули йому жорстку вимогу після провалу на дебатах

Донори, бізнесмени та громадські лідери, які спонсорують Демократичну партію США, вимагають у чинного американського лідера Джо Байдена знятися з президентських перегонів.

Союзники Байдена втратили віру у його перемогу

Згідно з даними журналістів, йдеться про групу донорів демократів, яка наразі складається з 168 впливових діячів.

Варто зазначити, що листа з вимогою до Байдена уже передали кільком радникам Білого дому.

Ми з усією повагою закликаємо вас відмовитися від висунення своєї кандидатури заради нашої демократії та майбутнього нашої нації, — йшлося в листі, з яким ознайомився чинний американський лідер. Поширити

Що важливо розуміти, серед підписантів:

мільярдерка й невістка засновника Walmart Крісті Волтон,

комісар Національної футбольної ліги США у відставці Пол Тальябу,

інвестор-мільярдер Майк Новограц,

екскерівник Google Нінг Мосбергер-Танг,

професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг та інші.

Як Байден реагує на такі вимоги та заклики

За словами очільника Білого дому, він не планує зніматися з виборів навіть після провальних дебатів із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.

Байден не приховує, що ознайомився з вимогами окремих донорів Демократичної партії, однак не збирається їх виконувати.

Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, вийди з перегонів", я б вийшов із них. Господь Всемогутній не зійде" Джо Байден Президент США

Американський лідер також додав, що станом на сьогодні він не бачить більш кваліфікованих, ніж він, людей, які зможуть керувати Штатами.

Байден вкотре запевнив, що має ментальні та фізичні здібності бути на посаді ще чотири роки.