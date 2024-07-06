Спонсори Байдена висунули йому жорстку вимогу після провалу на дебатах

Донори, бізнесмени та громадські лідери, які спонсорують Демократичну партію США, вимагають у чинного американського лідера Джо Байдена знятися з президентських перегонів.
Головні тези:
- Чинний американський лідер не планує виконувати вимоги донорів та відмовляється від зняття з виборів.
- Байден вбачає в собі найбільш кваліфіковану людину в питаннях управління країною.
- Ситуація свідчить про внутрішній розкол у демократичному таборі перед президентськими виборами в США.
Союзники Байдена втратили віру у його перемогу
Згідно з даними журналістів, йдеться про групу донорів демократів, яка наразі складається з 168 впливових діячів.
Варто зазначити, що листа з вимогою до Байдена уже передали кільком радникам Білого дому.
Що важливо розуміти, серед підписантів:
мільярдерка й невістка засновника Walmart Крісті Волтон,
комісар Національної футбольної ліги США у відставці Пол Тальябу,
інвестор-мільярдер Майк Новограц,
екскерівник Google Нінг Мосбергер-Танг,
професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг та інші.
Як Байден реагує на такі вимоги та заклики
За словами очільника Білого дому, він не планує зніматися з виборів навіть після провальних дебатів із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.
Байден не приховує, що ознайомився з вимогами окремих донорів Демократичної партії, однак не збирається їх виконувати.
Американський лідер також додав, що станом на сьогодні він не бачить більш кваліфікованих, ніж він, людей, які зможуть керувати Штатами.
Байден вкотре запевнив, що має ментальні та фізичні здібності бути на посаді ще чотири роки.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-