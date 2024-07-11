Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні
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Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

Джо Байден
Джерело:  Associated Press

Президент США Джо Байден у четвер, 11 липня, планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму у 225 млн доларів, до якого увійде система ЗРК Patriot. 

Головні тези:

  • Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 225 млн доларів, який включатиме систему ЗРК Patriot.
  • Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Байден підкреслив успіхи українських військових на фронті, зазначивши, що Україна переможе.
  • Байден також заявив про підтримку США України та намір виділити винищувачі F-16 для української армії цього літа.
  • Пакет допомоги включає в себе другу систему ЗРК Patriot, яку США нададуть Україні для посилення протиповітряної оборони.
  • Байден запевнив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну на кожному кроці у боротьбі проти російської агресії.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

За словами двох американських посадовців у коментарі журналістам видання, Байден має намір оголосити про нову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

За їх словами, новий пакет включатиме ЗРК Patriot, який необхідний Україні для зміцнення її протиповітряної оборони від російської авіації.

Зазначається, що це вже друга система Patriot, яку США надали Україні, і є однією з кількох, про які Байден оголосив цього тижня на саміті НАТО.

Байден оголосив про нову допомогу Україні, але деталей не розкрив.

За його словами, деталі пакета повідомить Пентагон пізніше.

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Джо Байден

Що відомо про зустріч Байдена та Зеленського

Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським американський лідер зазначив, що останнім часом українським військовим вдалось вирівняти ситуацію на фронті у розв’язаній Росією злочинній війні.

Зокрема, за його словами українські військові змусили російських окупантів відступити на Харківщині і завдали злочинній армії РФ численних втрат.

І це дало зрозуміти, що Росія не переможе в Україні. Україна переможе, - наголосив Байден.

Байден запевнив, що США будуть з Україною "на кожному кроці".

При цьому, за словами президента США, зараз йде робота над тим, щоб Україна використовувала винищувачі F-16 цього літа.

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