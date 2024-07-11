Президент США Джо Байден у четвер, 11 липня, планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму у 225 млн доларів, до якого увійде система ЗРК Patriot.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

За словами двох американських посадовців у коментарі журналістам видання, Байден має намір оголосити про нову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

За їх словами, новий пакет включатиме ЗРК Patriot, який необхідний Україні для зміцнення її протиповітряної оборони від російської авіації.

Зазначається, що це вже друга система Patriot, яку США надали Україні, і є однією з кількох, про які Байден оголосив цього тижня на саміті НАТО.

Байден оголосив про нову допомогу Україні, але деталей не розкрив.

За його словами, деталі пакета повідомить Пентагон пізніше.

Джо Байден

Що відомо про зустріч Байдена та Зеленського

Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським американський лідер зазначив, що останнім часом українським військовим вдалось вирівняти ситуацію на фронті у розв’язаній Росією злочинній війні.

Зокрема, за його словами українські військові змусили російських окупантів відступити на Харківщині і завдали злочинній армії РФ численних втрат.

І це дало зрозуміти, що Росія не переможе в Україні. Україна переможе, - наголосив Байден. Поширити

Байден запевнив, що США будуть з Україною "на кожному кроці".

При цьому, за словами президента США, зараз йде робота над тим, щоб Україна використовувала винищувачі F-16 цього літа.