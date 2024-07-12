Что известно о блокировании спонсорами средств на предвыборную кампанию Байдена

По информации журналистов издания, спонсоры, связанные с Демократической партией, уже сообщили представителям предвыборного штаба Байдена, что пожертвования на сумму около 90 млн долларов будут приостановлены, если президент Байден останется во главе избирательного списка,

Решение по содержанию этих средств является одним из наиболее конкретных примеров последствий неудачного выступления г-на Байдена на дебатах в конце июня.

"Будущее вперед" отказался комментировать какие-либо разговоры с донорами или удержанные обещанные деньги.

Советник "Будущего вперед" сказал лишь, что группа ожидает, что приостановившие пожертвования доноры вернутся, как только решится нынешняя неопределенность.

Потенциальный дефицит денежных средств суперкомитетов появляется в то время, когда сама кампания готовится к тяжелому июльскому периоду сбора средств, поскольку основные доноры ставят под сомнение жизнеспособность Байдена для победы в ноябре.

Заметим, что на пресс-конференции вчера вечером Байден был настроен решительно.

Я считаю, что у меня лучшая квалификация для управления страной... И я думаю, что я лучше всего подготовлен для победы, - заявил президент США. Поделиться

Что известно о кандидатах взамен Байдена накануне выборов в США

По результатам опроса, проведенного журналистами издания Newsweek, Вицепрезидент Камала Гаррис является самой популярной кандидатурой взамен Байдена на выборах.

Также Гаррис занимает первое место среди голосовавших за Байдена в 2020 году.

Камала Гаррис

В издании напомнили, что несколько законодателей-демократов призвали Байдена уйти в отставку после его неудачного выступления на президентских прениях.

При этом Гаррис и большинство демократов продолжают сплачиваться вокруг Байдена, который дал понять, что не откажется от участия в выборах.

В случае, если президент США все же уйдет в отставку, Гаррис рассматривается как его логическая преемница.

В то же время, во время предвыборной остановки в Неваде она защищала Байдена как "борца", ссылаясь на беспорядок в Демократической партии.