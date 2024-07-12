Байден выдвинул Путину бескомпромиссное требование для начала переговоров
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Байден выдвинул Путину бескомпромиссное требование для начала переговоров

Байден
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Источник:  online.ua

Американский лидер Джо Байден подчеркнул, что не намерен проводить переговоры с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, пока тот не изменит свое поведение.

Главные тезисы

  • Байден не видит готовности Путина к переменам и высмеивает армию РФ.
  • Президент США считает, что у Украины есть потенциал остановить агрессию России.
  • Байден уверен, что нелегитимный президент РФ хочет уничтожить украинскую культуру и демократию.

Байден подверг критике Путина и высмеял армию РФ

Свое требование глава Белого дома озвучил на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне.

По словам президента США, в настоящее время он не видит у российского диктатора готовности к изменению поведения.

Я не вижу причин говорить с Путиным прямо сейчас. Не так много он готов сделать в смысле изменения поведения. Но нет мирового лидера, с которым я не готов взаимодействовать. Но готов ли Путин говорить? Я не готов говорить с Путиным, пока он не изменит свое поведение.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Как отметил американский лидер, российский диктатор довольно долго был уверен в том, что он выиграл войну.

Однако правда заключается в другом — РФ за 2,5 года захватила лишь 17,3% территории Украины.

По словам Джо Байдена, российских оккупантов нельзя назвать успешными, ведь они "понесли ужасные человеческие потери".

Они потеряли более 350 тысяч военных, убитыми или ранеными. Более миллиона образованных молодых людей покинули Россию, — добавил Байден.

Как отметил президент США, он не верит, что Россия может фундаментально измениться в ближайшем будущем.

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По мнению главы Белого дома Джо Байдена, именно Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина и агрессию РФ.

Американский лидер еще раз напомнил, что ключевая цель нелегитимного президента РФ — полное покорение всей Украины.

Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине… Не сомневайтесь: Украина может остановить Путина и она это сделает.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

По убеждению Байдена, Вооруженные силы Украины смогут достичь этого результата "вместе с нашей коллективной поддержкой", которая у них уже есть.

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