Байден выдвинул Путину бескомпромиссное требование для начала переговоров

Американский лидер Джо Байден подчеркнул, что не намерен проводить переговоры с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, пока тот не изменит свое поведение.
Главные тезисы
- Байден не видит готовности Путина к переменам и высмеивает армию РФ.
- Президент США считает, что у Украины есть потенциал остановить агрессию России.
- Байден уверен, что нелегитимный президент РФ хочет уничтожить украинскую культуру и демократию.
Байден подверг критике Путина и высмеял армию РФ
Свое требование глава Белого дома озвучил на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне.
По словам президента США, в настоящее время он не видит у российского диктатора готовности к изменению поведения.
Как отметил американский лидер, российский диктатор довольно долго был уверен в том, что он выиграл войну.
Однако правда заключается в другом — РФ за 2,5 года захватила лишь 17,3% территории Украины.
По словам Джо Байдена, российских оккупантов нельзя назвать успешными, ведь они "понесли ужасные человеческие потери".
Как отметил президент США, он не верит, что Россия может фундаментально измениться в ближайшем будущем.
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По мнению главы Белого дома Джо Байдена, именно Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина и агрессию РФ.
Американский лидер еще раз напомнил, что ключевая цель нелегитимного президента РФ — полное покорение всей Украины.
По убеждению Байдена, Вооруженные силы Украины смогут достичь этого результата "вместе с нашей коллективной поддержкой", которая у них уже есть.
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