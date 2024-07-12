Байден висунув Путіну безкомпромісну вимогу для початку переговорів
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Байден висунув Путіну безкомпромісну вимогу для початку переговорів

Байден
Джерело:  online.ua

Американський лідер Джо Байден наголосив, що не збирається проводити перемовини з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним, поки він не змінить свою поведінку.

Головні тези:

  • Байден не бачить готовності Путіна до змін та висміює армію РФ.
  • Президент США вважає, що Україна має потенціал зупинити агресію Росії.
  • Байден переконаний, що нелегітимний президент РФ хоче знищити українську культуру та демократію.

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Свою вимогу очільник Білого дому озвучив під час пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.

За словами президента США, наразі він не бачить у російського диктатора готовності до зміни поведінки.

Я не бачу причин говорити з Путіним прямо зараз. Не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти. Але чи Путін готовий говорити? Я не готовий говорити з Путіним, доки він не змінить свою поведінку.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Як зазначив американський лідер, російський диктатор доволі довго був переконаний в тому, що він виграв війну.

Однак правда полягає в іншому — РФ за 2,5 роки захопила лише 17,3% території України.

За словами Джо Байдена, російських окупантів не можна назвати успішними, адже вони “зазнали жахливих людських втрат”.

Вони втратили понад 350 тисяч військових, вбитими чи пораненими. Понад мільйон освічених молодих людей залишили Росію, — додав Байден.

Як зазначив президент США, він не вірить в то, що Росія може фундаментально змінитися в найближчому майбутньому.

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На думку очільника Білого дому Джо Байдена, саме Україна може зупинити російського диктатора Володимира Путіна та агресію РФ.

Американський лідер вкотре нагадав, що ключова мета нелегітимного президента РФ — повне підкорення усієї України.

Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні… Не сумнівайтеся: Україна може зупинити Путіна — і вона це зробить.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

На переконання Байдена, Збройні сили України зможуть досягнути цього результату "разом з нашою колективною підтримкою", яку вони вже мають.

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