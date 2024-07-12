Байден висунув Путіну безкомпромісну вимогу для початку переговорів

Американський лідер Джо Байден наголосив, що не збирається проводити перемовини з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним, поки він не змінить свою поведінку.
Головні тези:
- Байден не бачить готовності Путіна до змін та висміює армію РФ.
- Президент США вважає, що Україна має потенціал зупинити агресію Росії.
- Байден переконаний, що нелегітимний президент РФ хоче знищити українську культуру та демократію.
Байден розкритикував Путіна та висміяв армію РФ
Свою вимогу очільник Білого дому озвучив під час пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.
За словами президента США, наразі він не бачить у російського диктатора готовності до зміни поведінки.
Як зазначив американський лідер, російський диктатор доволі довго був переконаний в тому, що він виграв війну.
Однак правда полягає в іншому — РФ за 2,5 роки захопила лише 17,3% території України.
За словами Джо Байдена, російських окупантів не можна назвати успішними, адже вони “зазнали жахливих людських втрат”.
Як зазначив президент США, він не вірить в то, що Росія може фундаментально змінитися в найближчому майбутньому.
Байден пояснив, хто може перемогти Путіна та Росію
На думку очільника Білого дому Джо Байдена, саме Україна може зупинити російського диктатора Володимира Путіна та агресію РФ.
Американський лідер вкотре нагадав, що ключова мета нелегітимного президента РФ — повне підкорення усієї України.
На переконання Байдена, Збройні сили України зможуть досягнути цього результату "разом з нашою колективною підтримкою", яку вони вже мають.
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