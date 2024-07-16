Действующий президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах в ноябре Джо Байден заявил о намерении провести еще один раунд дебатов с оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом.

Байден планирует провести новый раунд дебатов с Трампом

Согласился на дебаты с ним в сентябре, – отметил Байден в интервью журналистам издания. Поделиться

При этом Байден выразил уверенность в сохранении собственного политического влияния и потенциала.

Джо Байден

Где вы были? Я провел 22 больших мероприятия, встретил тысячи людей, потрясающие толпы. Многое происходит. Я на коне, – заявляет Байден. Поделиться

По словам Байдена, он выходит и показывает американцам, что имеет все возможности, и что ему не нужны заметки.

Что известно о реакции Байдена на объявление Трампом Джей Ди Венса кандидатом в вицепрезиденты США

По информации Bloomberg, действующий президент США назвал сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса, которого Трамп хочет выдвинуть кандидатом в вице-президенты в случае своей победы на выборах, клоном самого Трампа.

Он клон Трампа в вопросах. Я не вижу никакой разницы, – подчеркнул Байден. Поделиться

Отдельно в социальных сетях Байден подверг критике политическую позицию Джей Ди Венса, который "говорит много о трудящихся".

Впрочем, Байден утверждает, что Вэнс, Трамп хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно продвигая еще большее снижение налогов для богатых.

Еще в 2022 году после начала развязанной Россией преступной войны против Украины в интервью Стиву Беннону Вэнс четко заявил, что его отнюдь не волнует дальнейшая судьба Украины.