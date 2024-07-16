Действующий президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах в ноябре Джо Байден заявил о намерении провести еще один раунд дебатов с оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Джо Байден готовится к новому раунду дебатов с Дональдом Трампом.
- Критика политических позиций Дональда Трампа и Джей Ди Венса со стороны Байдена
- Дебаты между кандидатами являются важным этапом предвыборной кампании в США
- Реакция Байдена на заявления Трампа и Венса свидетельствует о его готовности к открытой дискуссии
- Стратегия Байдена в подготовке к выборам и сохранении политического влияния
Байден планирует провести новый раунд дебатов с Трампом
При этом Байден выразил уверенность в сохранении собственного политического влияния и потенциала.
По словам Байдена, он выходит и показывает американцам, что имеет все возможности, и что ему не нужны заметки.
Что известно о реакции Байдена на объявление Трампом Джей Ди Венса кандидатом в вицепрезиденты США
По информации Bloomberg, действующий президент США назвал сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса, которого Трамп хочет выдвинуть кандидатом в вице-президенты в случае своей победы на выборах, клоном самого Трампа.
Отдельно в социальных сетях Байден подверг критике политическую позицию Джей Ди Венса, который "говорит много о трудящихся".
Впрочем, Байден утверждает, что Вэнс, Трамп хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно продвигая еще большее снижение налогов для богатых.
Еще в 2022 году после начала развязанной Россией преступной войны против Украины в интервью Стиву Беннону Вэнс четко заявил, что его отнюдь не волнует дальнейшая судьба Украины.
В феврале 2024 года, когда Вэнс впервые выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Украины и пропустил встречу с делегацией Украины и другими сенаторами.
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