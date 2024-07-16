Байден заявил о подготовке к новым дебатам с Трампом
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Политика
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Байден заявил о подготовке к новым дебатам с Трампом

Джо Байден
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Источник:  NBC News

Действующий президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах в ноябре Джо Байден заявил о намерении провести еще один раунд дебатов с оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Джо Байден готовится к новому раунду дебатов с Дональдом Трампом.
  • Критика политических позиций Дональда Трампа и Джей Ди Венса со стороны Байдена
  • Дебаты между кандидатами являются важным этапом предвыборной кампании в США
  • Реакция Байдена на заявления Трампа и Венса свидетельствует о его готовности к открытой дискуссии
  • Стратегия Байдена в подготовке к выборам и сохранении политического влияния

Байден планирует провести новый раунд дебатов с Трампом

Согласился на дебаты с ним в сентябре, – отметил Байден в интервью журналистам издания.

При этом Байден выразил уверенность в сохранении собственного политического влияния и потенциала.

Байден готовится к новому раунду дебатов с Трампом
Джо Байден

Где вы были? Я провел 22 больших мероприятия, встретил тысячи людей, потрясающие толпы. Многое происходит. Я на коне, – заявляет Байден.

По словам Байдена, он выходит и показывает американцам, что имеет все возможности, и что ему не нужны заметки.

Что известно о реакции Байдена на объявление Трампом Джей Ди Венса кандидатом в вицепрезиденты США

По информации Bloomberg, действующий президент США назвал сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса, которого Трамп хочет выдвинуть кандидатом в вице-президенты в случае своей победы на выборах, клоном самого Трампа.

Он клон Трампа в вопросах. Я не вижу никакой разницы, – подчеркнул Байден.

Отдельно в социальных сетях Байден подверг критике политическую позицию Джей Ди Венса, который "говорит много о трудящихся".

Впрочем, Байден утверждает, что Вэнс, Трамп хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно продвигая еще большее снижение налогов для богатых.

Еще в 2022 году после начала развязанной Россией преступной войны против Украины в интервью Стиву Беннону Вэнс четко заявил, что его отнюдь не волнует дальнейшая судьба Украины.

В феврале 2024 года, когда Вэнс впервые выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Украины и пропустил встречу с делегацией Украины и другими сенаторами.

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