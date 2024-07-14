Покушение на Трампа — Байден мгновенно отреагировал
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Покушение на Трампа — Байден мгновенно отреагировал

Джо Байден
Байден
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Американский лидер Джо Байден публично осудил стрельбу во время выступления бывшего президента США и своего главного соперника Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Джо Байден выступил с заявлением после покушения на своего соперника.
  • Стрельба во время выступления Трампа привела к ранениям и гибели зрителя. Стрелок был нейтрализован.
  • Трамп получил ранение уха, но его быстро эвакуировали в безопасное место.
  • Байден призвал США объединиться и осудить акт насилия, подтвердив важность безопасности и единства в стране.

Байден поддержал Трампа после покушения

Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Он также поблагодарил Секретную службу за то, что они оперативно доставили Дональда Трампа в безопасное место.

В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это, — подытожил Джо Байден.

Что известно о покушении на Трампа

Во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании раздались звуки выстрелов.

Трампа сразу упал на колени, а люди вокруг подняли крик.

Охрана быстро обступила политика, вывела его со сцены и вывезла с места происшествия.

На видео видно, что лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Впоследствии появилась информация о том, что стрелок, причастный к инциденту во время митинга бывшего президента, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.

Ликвидация мужчины, покушавшегося на Трамп (Фото: скриншот)

У меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, поскольку услышал свист, выстрелы и сразу же почувствовал, как пуля пробила кожу… Это невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране, — сообщил сам Дональд Трамп.

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