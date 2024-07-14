Покушение на Трампа — Байден мгновенно отреагировал

Американский лидер Джо Байден публично осудил стрельбу во время выступления бывшего президента США и своего главного соперника Дональда Трампа.

Байден поддержал Трампа после покушения

Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации. Джо Байден Президент США

Он также поблагодарил Секретную службу за то, что они оперативно доставили Дональда Трампа в безопасное место.

В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это, — подытожил Джо Байден. Поделиться

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

Что известно о покушении на Трампа

Во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании раздались звуки выстрелов.

Трампа сразу упал на колени, а люди вокруг подняли крик.

Охрана быстро обступила политика, вывела его со сцены и вывезла с места происшествия.

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

На видео видно, что лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.

Фото: facebook.com/washingtonpost/

Впоследствии появилась информация о том, что стрелок, причастный к инциденту во время митинга бывшего президента, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.

Ликвидация мужчины, покушавшегося на Трамп (Фото: скриншот)