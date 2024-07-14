Покушение на Трампа — Байден мгновенно отреагировал

Американский лидер Джо Байден публично осудил стрельбу во время выступления бывшего президента США и своего главного соперника Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Джо Байден выступил с заявлением после покушения на своего соперника.
- Стрельба во время выступления Трампа привела к ранениям и гибели зрителя. Стрелок был нейтрализован.
- Трамп получил ранение уха, но его быстро эвакуировали в безопасное место.
- Байден призвал США объединиться и осудить акт насилия, подтвердив важность безопасности и единства в стране.
Байден поддержал Трампа после покушения
Он также поблагодарил Секретную службу за то, что они оперативно доставили Дональда Трампа в безопасное место.
Что известно о покушении на Трампа
Во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании раздались звуки выстрелов.
Трампа сразу упал на колени, а люди вокруг подняли крик.
Охрана быстро обступила политика, вывела его со сцены и вывезла с места происшествия.
На видео видно, что лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.
Впоследствии появилась информация о том, что стрелок, причастный к инциденту во время митинга бывшего президента, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.
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