Илон Маск вложил значительную сумму в предвыборную кампанию Дональда Трампа

Илон Маск пожертвовал деньги в фонд, поддерживающий Трампа

Владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск пожертвовал организации, которая занимается продвижением предвыборной кампании Дональда Трампа.

Маск перечислил деньги "Комитету политического действия" - группе, которая действует "за кулисами" для того, чтобы увеличить шансы на победу республиканца в ключевых для выборов штатах США.

Сумму, которую пожертвовал Илон Маск на предвыборную кампанию Трампа, можно будет узнать 15 июля, когда комитет обнародует данные спонсоров.

Напомним, что ранее Илон Маск заявил, что не будет финансировать предвыборные кампании ни Трампа, ни Байдена на выборах.

Илон Маск и Дональд Трамп

Маск много лет делал пожертвования кандидатам от обеих партий. При этом он не тратил значительные средства на президентские выборы. Его вложения обычно равномерно разделяли между демократами и республиканцами.

Этот ход Илона Маска многие эксперты считают поворотным моментом для избирательной кампании. На фоне кризиса среди демократов, ссорящихся по поводу дальнейшего участия Джо Байдена в гонке, финансовый вклад миллиардера в фонд соперника действующего президента может оказаться "опустошительным ударом".

Спонсоры избирательной кампании Байдена шантажируют его десятками миллионов долларов

Спонсоры, связываемые с Демократической партией, уже сообщили представителям предвыборного штаба Байдена, что пожертвования на сумму около 90 млн долларов будут приостановлены, если президент Байден останется во главе избирательного списка,

Отметим, что подобное решение является одним из наиболее конкретных примеров последствий неудачного выступления Байдена на дебатах в конце июня.

Советник "Будущего вперед" отметил, что группа ожидает, что приостановившие пожертвования доноры вернутся, как только решится нынешняя неопределенность.