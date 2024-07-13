Ілон Маск вклав значну суму у передвиборчу кампанію Дональда Трампа

Мільярдер Ілон Маск зробив пожертву фонду America PAC, який підтримує Дональда Трампа у передвиборчій кампанії.
Головні тези:
- Пожертва Ілона Маска для передвиборчої кампанії Дональда Трампа може мати вирішальне значення, особливо на фоні кризи серед демократів.
- Заява Маска про підтримку Трампа є переломною, оскільки він раніше не фінансував передвиборчі кампанії кандидатів.
- Повернення донорів до пожертв на підтримку Байдена залежить від подальших дій президента США у передвиборчій кампанії.
Ілон Маск пожертвував гроші в фонд, що підтримує Трампа
Власник компаній SpaceX, Tesla та X Ілон Маск зробив пожертву організації, яка займається просуванням передвиборчої кампанії Дональда Трампа.
Маск перерахував гроші "Комітету політичної дії" — групі, яка діє "за лаштунками" для того, щоб збільшити шанси на перемогу республіканця у ключових для виборів штатах США.
Суму, яку пожертував Ілон Маск на передвиборчу кампанію Трампа, можна буде дізнатися 15 липня, коли комітет оприлюднить дані про спонсорів.
Зазначимо, що раніше Ілон Маск заявив, що не фінансуватиме передвиборчі кампанії ані Трампа, ані Байдена на виборах.
Маск багато років робив пожертвування кандидатам від обох партій. При цьому він не витрачав значних коштів на президентські вибори. Його вкладення, як правило, рівномірно розділяли між демократами та республіканцями.
Цей хід Ілона Маска чимало експертів вважають поворотним моментом для виборчої кампанії. На тлі кризи серед демократів, які сваряться щодо подальшої участі Джо Байдена у перегонах, фінансовий внесок мільярдера у фонд суперника чинного президента може виявитися "спустошливим ударом".
Спонсори виборчої кампанії Байдена шантажують його десятками мільйонів доларів
Спонсори, яких пов’язують із Демократичною партію вже повідомили представникам передвиборчого штабу Байдена що пожертви на суму близько 90 млн доларів будуть призупинені, якщо президент Байден залишиться на чолі виборчого списку,
Зазначимо, що подібне рішення є одним з найбільш конкретних прикладів наслідків невдалого виступу пана Байдена на дебатах наприкінці червня.
Радник "Майбутнього вперед" зазначив, що група очікує, що донори, які призупинили пожертви, повернуться, як тільки вирішиться нинішня невизначеність.
Потенційний дефіцит грошових коштів суперкомітетів з'явився під час підготовки кампанії до важкого липневого періоду збору коштів, оскільки основні донори ставлять під сумнів життєздатність пана Байдена для перемоги у виборах, які відбудуться вже в листопаді.
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