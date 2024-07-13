Ілон Маск вклав значну суму у передвиборчу кампанію Дональда Трампа

Ілон Маск пожертвував гроші в фонд, що підтримує Трампа

Власник компаній SpaceX, Tesla та X Ілон Маск зробив пожертву організації, яка займається просуванням передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Маск перерахував гроші "Комітету політичної дії" — групі, яка діє "за лаштунками" для того, щоб збільшити шанси на перемогу республіканця у ключових для виборів штатах США.

Суму, яку пожертував Ілон Маск на передвиборчу кампанію Трампа, можна буде дізнатися 15 липня, коли комітет оприлюднить дані про спонсорів.

Зазначимо, що раніше Ілон Маск заявив, що не фінансуватиме передвиборчі кампанії ані Трампа, ані Байдена на виборах.

Ілон Маск та Дональд Трамп

Маск багато років робив пожертвування кандидатам від обох партій. При цьому він не витрачав значних коштів на президентські вибори. Його вкладення, як правило, рівномірно розділяли між демократами та республіканцями.

Цей хід Ілона Маска чимало експертів вважають поворотним моментом для виборчої кампанії. На тлі кризи серед демократів, які сваряться щодо подальшої участі Джо Байдена у перегонах, фінансовий внесок мільярдера у фонд суперника чинного президента може виявитися "спустошливим ударом".

Спонсори виборчої кампанії Байдена шантажують його десятками мільйонів доларів

Спонсори, яких пов’язують із Демократичною партію вже повідомили представникам передвиборчого штабу Байдена що пожертви на суму близько 90 млн доларів будуть призупинені, якщо президент Байден залишиться на чолі виборчого списку,

Зазначимо, що подібне рішення є одним з найбільш конкретних прикладів наслідків невдалого виступу пана Байдена на дебатах наприкінці червня.

Радник "Майбутнього вперед" зазначив, що група очікує, що донори, які призупинили пожертви, повернуться, як тільки вирішиться нинішня невизначеність.