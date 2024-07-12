Орбан повідомив Україні "гарну новину" після зустрчі з Трампом

Угорський прем'єр Віктор Орбан уперше розкрив подробиці своїх перемовин з колишнім президентом США Дональдом Трампом щодо війни РФ проти України.

Про що говорили Орбан і Трамп

За словами угорського лідера, він зустрівся у Штатах з Дональдом Трампом, щоб обговорити, як можна швидше завершити війну, яку розв’язала Росія проти України.

Республіканець заявив Віктору Орбану, що має намір розв’язати "цю проблему", однак не пояснив, яким чином.

Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він розв'яже цю проблему! Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Своєю чергою колишній президент США подякував главі уряду Угорщини, а також наголосив, що мир має бути якнайшвидше.

Дякую, Вікторе. Має бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися! — заявив Дональд Трамп. Поширити

Зеленський відреагував на “місію миру” Віктора Орбана

Президент України Володимир зеленський звернув увагу на те, що угорський прем’єр не має достатньо впливу для здійснення переговорів щодо завершення війни РФ проти України.

Український лідер наголосив, що не знав про плани Віктора Орбана вирушити до Росії чи Китаю після його візиту в Україну.

Питання в тому, куди він поїде завтра? Я не знаю. Можливо, знову приїде до України… З повагою до всіх країн — великих і малих, та ми повинні розуміти, що не всі лідери можуть вести переговори. Для цього потрібно мати певну владу, — пояснив Володимир Зеленський. Поширити

Що важливо розуміти, в ЄС також жорстко розкритикували переговори Орбана та Путіна.