Орбан повідомив Україні "гарну новину" після зустрчі з Трампом

Угорський прем'єр Віктор Орбан уперше розкрив подробиці своїх перемовин з колишнім президентом США Дональдом Трампом щодо війни РФ проти України.
Головні тези:
- Дональд Трамп планує допомогти завершити війну РФ проти України, але не уточнив як саме.
- Володимир Зеленський наголосив, що Орбан не має недостатньо впливу для переговорів про завершення конфлікту
- В ЄС було жорстко критикують переговори між Орбаном та Путіним.
Про що говорили Орбан і Трамп
За словами угорського лідера, він зустрівся у Штатах з Дональдом Трампом, щоб обговорити, як можна швидше завершити війну, яку розв’язала Росія проти України.
Республіканець заявив Віктору Орбану, що має намір розв’язати "цю проблему", однак не пояснив, яким чином.
Своєю чергою колишній президент США подякував главі уряду Угорщини, а також наголосив, що мир має бути якнайшвидше.
Зеленський відреагував на “місію миру” Віктора Орбана
Президент України Володимир зеленський звернув увагу на те, що угорський прем’єр не має достатньо впливу для здійснення переговорів щодо завершення війни РФ проти України.
Український лідер наголосив, що не знав про плани Віктора Орбана вирушити до Росії чи Китаю після його візиту в Україну.
Що важливо розуміти, в ЄС також жорстко розкритикували переговори Орбана та Путіна.
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