Офіційний Брюссель уже замислився над тим, як йому варто покарати угорського прем'єра Віктора Орбана за його фейкову "миротворчу місію" щодо припинення війни в Україні та переговори з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

ЄС може поквитатися з самопроголошеним миротворцем Орбаном

Що важливо розуміти, угорський лідер одразу почав використовувати статус європейського головування без згоди інших членів ЄС.

Така поведінка не на жарт розлютила європейських союзників Будапешта.

Уперше у своїй історії вони почали обговорювати можливість дострокового припинення повноважень головуючої держави, а саме — Угорщини.

Головування Угорщини у Раді ЄС, яке почалось 1 липня, мало б тривати пів року, однак Віктор Орбан протягом 10 днів встиг все зіпсувати.

У статті 16 Лісабонського договору лише йдеться про те, що головування "здійснюється на основі рівної ротації", а терміни та черговість виконання цієї почесної місії визначається на саміті ЄС. Причому для його схвалення достатньо голосування кваліфікованою більшістю. Тож немає жодних юридичних перепон, щоби на найближчому саміті відібрати у Угорщини крісло, — йдеться в статті. Поширити

Спочатку ЄС спробує пригрозити Орбану

За словами інсайдерів, незабаром угорський лідер отримає від Брюсселю "м’яку погрозу".

Цілком можливо, це станеться під час зустрічі послів держав-членів ЄС 10 липня, а потім — на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 22 липня.

Оскільки в історії ЄС ще ніколи не було випадків дострокового припинення головування, члени блоку не поспішають з ухваленням такого жорсткого та безпрецедентного рішення.

Для початку Брюссель спробує переконати Віктора Орбана схаменутися та обірвати контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.