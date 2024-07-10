Євросоюз запропонував план помсти Орбану за візит до Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Євросоюз запропонував план помсти Орбану за візит до Путіна

Орбан

Офіційний Брюссель уже замислився над тим, як йому варто покарати угорського прем'єра Віктора Орбана за його фейкову "миротворчу місію" щодо припинення війни в Україні та переговори з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Євросоюз вивчає сценарії покарання Віктора Орбана.
  • Угорський лідер порушив принципи європейського головування, що спонукає ЄС до реакції.
  • Розглядається можливість дострокового позбавлення Угорщини головування у Раді ЄС через дії Орбана.

ЄС може поквитатися з самопроголошеним миротворцем Орбаном

Що важливо розуміти, угорський лідер одразу почав використовувати статус європейського головування без згоди інших членів ЄС.

Така поведінка не на жарт розлютила європейських союзників Будапешта.

Уперше у своїй історії вони почали обговорювати можливість дострокового припинення повноважень головуючої держави, а саме — Угорщини.

Головування Угорщини у Раді ЄС, яке почалось 1 липня, мало б тривати пів року, однак Віктор Орбан протягом 10 днів встиг все зіпсувати.

У статті 16 Лісабонського договору лише йдеться про те, що головування "здійснюється на основі рівної ротації", а терміни та черговість виконання цієї почесної місії визначається на саміті ЄС. Причому для його схвалення достатньо голосування кваліфікованою більшістю. Тож немає жодних юридичних перепон, щоби на найближчому саміті відібрати у Угорщини крісло, — йдеться в статті.

Спочатку ЄС спробує пригрозити Орбану

За словами інсайдерів, незабаром угорський лідер отримає від Брюсселю "м’яку погрозу".

Цілком можливо, це станеться під час зустрічі послів держав-членів ЄС 10 липня, а потім — на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 22 липня.

Оскільки в історії ЄС ще ніколи не було випадків дострокового припинення головування, члени блоку не поспішають з ухваленням такого жорсткого та безпрецедентного рішення.

Для початку Брюссель спробує переконати Віктора Орбана схаменутися та обірвати контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.

Утім, неможливо виключати, що у разі продовження і загострення конфлікту ЄС зрештою доведеться йти і на крайні заходи, — зазначають журналісти.

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