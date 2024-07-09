Орбан надіслав ЄС цинічного листа про Україну після зустрічі з Путіним

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан написав очільнику Євроради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС листа із "резюме" його переговорів з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним, у якому де-факто навів тези російської пропаганди про "мир для України".

Орбан знову просуває путінські наративи у Європі

У своєму листі глава угорського уряду почав цинічно запевняти, що ставлення російського диктатора до ситуації на полі бою "суттєво відрізняється від тлумачення президента Зеленського".

Зокрема Віктор Орбан зазначив, що Путін жодним чином не згадав втрати армії РФ.

Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40-50 тисяч солдатів, які ще більше посилилися в останні тижні. Тому (Путін. — ред.) був здивований тим, що президент України відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню, — цинічно зазначив у своєму листі угорський премєр. Поширити

За словами Віктора Орбана, нелегітимний президент РФ нібито готовий розглянути можливе перемир'я, яке "не слугуватиме прихованій передислокації та реорганізації українських сил".

Путін через Орбана благає Україну про перемир’я

Лідер Угорщини також додав, що Москва готова погодитись винятково на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про п'ятий пункт документа, який визначає міжнародні гарантії безпеки, які повинні бути надані Україні".

Путін має на увазі право вето так званих гарантів безпеки України на можливе застосування сили проти неї, причому серед цих гарантів Росія хотіла бачити себе.