Орбан надіслав ЄС цинічного листа про Україну після зустрічі з Путіним
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Орбан надіслав ЄС цинічного листа про Україну після зустрічі з Путіним

Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан написав очільнику Євроради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС листа із "резюме" його переговорів з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним, у якому де-факто навів тези російської пропаганди про "мир для України".

Головні тези:

  • Орбан надіслав лист до ЄС із резюме переговорів з Путіним, повідомляючи про його цинічні тези щодо війни РФ проти України.
  • Орбан маніпулює фактами, стверджуючи, що Путін готовий до “перемир'я” з Україною за умови власного права вето на міжнародні гарантії безпеки.
  • В листі Орбана згадується пропозиція Китаю та Бразилії щодо “мирних переговорів'”, які ігнорують необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Орбан знову просуває путінські наративи у Європі

У своєму листі глава угорського уряду почав цинічно запевняти, що ставлення російського диктатора до ситуації на полі бою "суттєво відрізняється від тлумачення президента Зеленського".

Зокрема Віктор Орбан зазначив, що Путін жодним чином не згадав втрати армії РФ.

Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40-50 тисяч солдатів, які ще більше посилилися в останні тижні. Тому (Путін. — ред.) був здивований тим, що президент України відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню, — цинічно зазначив у своєму листі угорський премєр.

За словами Віктора Орбана, нелегітимний президент РФ нібито готовий розглянути можливе перемир'я, яке "не слугуватиме прихованій передислокації та реорганізації українських сил".

Путін через Орбана благає Україну про перемир’я

Лідер Угорщини також додав, що Москва готова погодитись винятково на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про п'ятий пункт документа, який визначає міжнародні гарантії безпеки, які повинні бути надані Україні".

Путін має на увазі право вето так званих гарантів безпеки України на можливе застосування сили проти неї, причому серед цих гарантів Росія хотіла бачити себе.

Також Москва готова обмінятись думками щодо так званої мирної пропозиції Китаю і Бразилії. Ця "пропозиція" передбачає проведення "мирних переговорів" між Україною та Росією і взагалі не згадує про необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, — йдеться в листі.

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