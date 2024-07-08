Орбан заявив про неможливість поразки Путіна у війні проти України

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголосив, що обидві сторони мають однакові позиції щодо перемир'я.
Головні тези:
- Орбан назвав Росію винною у вторгненні в Україну, але зосередився на досягненні миру через обмежене за часом перемир'я.
- На думку Орбана, Путін має чітке уявлення про перемогу Росії, що навіть важко уявити її поразку у війні проти України.
- Орбан проводить міжнародні візити для обговорення ситуації в Україні з ключовими гравцями, такими як Україна, Росія та Китай.
Орбан впевнений, що Путін не може програти війну проти України
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін відкинув пропозицію про перемир'я в Україні, оскільки це буде вигідно ЗСУ.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за підсумками переговорів з російським диктатором Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.
При цьому скандальний угорський політик назвав Росію винною у вторгненні в Україну. Водночас він досить обережно згадав про відповідальність Москви за цю війну.
Угорський прем'єр заявив, що у Путіна "є чітке уявлення про те, що відбуватиметься, і як Росія переможе".
Путін не може програти, це дуже логічно. Якщо дивитися на солдатів, зброю та технології, які використовують у війні, то перемогти Росію - таку думку важко навіть уявити. Імовірність того, чи можна взагалі перемогти Росію, неможливо прорахувати.
Міжнародні візити Орбана
2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Київ та Будапешт можуть укласти документ про регулювання спільних відносин.
Далі Орбан полетів до Москви. На початку переговорів Володимир Путін заявив, що Орбан прибув до Москви, "не тільки як наш давній партнер, але і як голова Ради ЄС", і запропонував угорському прем'єру обговорити ситуацію в Україні.
8 липня Орбан прилетів до Китаю, щоб говорити про Україну.
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