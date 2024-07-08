Орбан заявив про неможливість поразки Путіна у війні проти України

Орбан впевнений, що Путін не може програти війну проти України

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін відкинув пропозицію про перемир'я в Україні, оскільки це буде вигідно ЗСУ.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за підсумками переговорів з російським диктатором Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Що буде на фронті у наступні 2-3 місяці до виборів у США? Стане набагато гірше. Там більше зброї, і росіяни налаштовані рішуче. Енергія конфронтації та кількість жертв стануть ще гіршими, ніж за останні сім місяців. Хоча вони й так були жахливими й раніше. Те, що буде попереду, набагато гірше, ніж ми думаємо. Обидві сторони вкладають у це великі зусилля. Навіть українці стали оптимістичнішими, бо отримали багато якісної зброї. Отже, головний аргумент - це людські жертви. Це найважливіша моральна мотивація. Але водночас є й інтереси Європи. Тому що те, що відбувається дуже погано для нас. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

При цьому скандальний угорський політик назвав Росію винною у вторгненні в Україну. Водночас він досить обережно згадав про відповідальність Москви за цю війну.

Ситуація очевидна. Путін та Росія розпочали вторгнення в Україну. Але я не хочу вимірювати хто за що відповідальний. Моє завдання - зосередитись на тому, як досягти миру. Я поставив главам обох держав та урядів питання: чи є можливість узгодити обмежене за часом перемир'я, яке прискорить переговори про мир? А вже потім іти від перемир'я. Бо зараз усі думають навпаки. Спершу укласти мирну угоду, а потім опустити зброю. Обидва не впевнені. І українці, і росіяни відповіли те саме, як і Ви: що перемир'я на користь противника, оскільки за цей час він зможе перебудуватися і підготуватися до продовження війни. Поширити

Угорський прем'єр заявив, що у Путіна "є чітке уявлення про те, що відбуватиметься, і як Росія переможе".

Путін не може програти, це дуже логічно. Якщо дивитися на солдатів, зброю та технології, які використовують у війні, то перемогти Росію - таку думку важко навіть уявити. Імовірність того, чи можна взагалі перемогти Росію, неможливо прорахувати.

Міжнародні візити Орбана

2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Київ та Будапешт можуть укласти документ про регулювання спільних відносин.

Далі Орбан полетів до Москви. На початку переговорів Володимир Путін заявив, що Орбан прибув до Москви, "не тільки як наш давній партнер, але і як голова Ради ЄС", і запропонував угорському прем'єру обговорити ситуацію в Україні.

8 липня Орбан прилетів до Китаю, щоб говорити про Україну.