Орбан заявил о невозможности поражения Путина в войне против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Орбан заявил о невозможности поражения Путина в войне против Украины

Орбан и Путин
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Источник:  online.ua

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что обе стороны имеют одинаковые позиции по перемирию.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан считает, что у Путина есть четкое представление о победе России в войне с Украиной.
  • Орбан выступает за достижение мира через ограниченное по времени перемирие в конфликте.
  • Международным визитам Орбана с Украины в Россию и Китай придается важное значение для урегулирования ситуации в российско-украинской войне.

Орбан уверен, что Путин не может проиграть войну против Украины

Нелегитимный президент России Владимир Путин отверг предложение о перемирии в Украине, поскольку это будет выгодно ВСУ.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что будет на фронте в следующие 2-3 месяца до выборов в США? Станет гораздо хуже. Там больше оружия, и россияне настроены решительно. Энергия конфронтации и количество жертв станут еще хуже, чем за последние семь месяцев. Хотя они и так были ужасающими и раньше. То, что будет впереди, гораздо хуже, чем мы думаем. Обе стороны вкладывают в это большие усилия. Даже украинцы стали более оптимистичными, потому что получили много качественного оружия. Итак, главный аргумент — это человеческие жертвы. Это важнейшая нравственная мотивация. Но в то же время есть и интересы Европы. Потому что происходящее очень плохо для нас.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

При этом скандальный венгерский политик назвал Россию виновной во вторжении в Украину. В то же время, он довольно осторожно вспомнил об ответственности Москвы за эту войну.

Ситуация очевидна. Путин и Россия приступили к вторжению в Украину. Но я не хочу измерять, кто за что ответственен. Моя задача — сосредоточиться на том, как достичь мира. Я задал главам обоих государств и правительств вопрос: есть ли возможность согласовать ограниченное по времени перемирие, которое ускорит переговоры о мире? А уже потом уходить от перемирия. Сейчас все думают наоборот. Сначала заключить мирное соглашение, затем опустить оружие. Оба не уверены. И украинцы, и россияне ответили то же, что и Вы: что перемирие в пользу противника, поскольку за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны.

Венгерский премьер заявил, что у Путина "есть четкое представление о том, что будет происходить и как Россия победит".

Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используются в войне, то победить Россию — такое мнение трудно даже вообразить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать.

Международные визиты Орбана

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев и Будапешт могут заключить документ о регулировании общих отношений.

Дальше Орбан улетел в Москву. В начале переговоров Владимир Путин заявил, что Орбан прибыл в Москву, "не только как наш старый партнер, но и как председатель Совета ЕС", и предложил венгерскому премьеру обсудить ситуацию в Украине.

8 июля Орбан прилетел в Китай, чтобы говорить об Украине.

Китай — ключевая сила в создании условий для мира в российско-украинской войне. Вот почему я приехал, чтобы встретиться с президентом Си в Пекине только через два месяца после его официального визита в Будапешт.

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