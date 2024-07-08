В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что обе стороны имеют одинаковые позиции по перемирию.
Главные тезисы
- Виктор Орбан считает, что у Путина есть четкое представление о победе России в войне с Украиной.
- Орбан выступает за достижение мира через ограниченное по времени перемирие в конфликте.
- Международным визитам Орбана с Украины в Россию и Китай придается важное значение для урегулирования ситуации в российско-украинской войне.
Орбан уверен, что Путин не может проиграть войну против Украины
Нелегитимный президент России Владимир Путин отверг предложение о перемирии в Украине, поскольку это будет выгодно ВСУ.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом скандальный венгерский политик назвал Россию виновной во вторжении в Украину. В то же время, он довольно осторожно вспомнил об ответственности Москвы за эту войну.
Венгерский премьер заявил, что у Путина "есть четкое представление о том, что будет происходить и как Россия победит".
Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используются в войне, то победить Россию — такое мнение трудно даже вообразить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать.
Международные визиты Орбана
2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев и Будапешт могут заключить документ о регулировании общих отношений.
Дальше Орбан улетел в Москву. В начале переговоров Владимир Путин заявил, что Орбан прибыл в Москву, "не только как наш старый партнер, но и как председатель Совета ЕС", и предложил венгерскому премьеру обсудить ситуацию в Украине.
8 июля Орбан прилетел в Китай, чтобы говорить об Украине.
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