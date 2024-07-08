Орбан встретился с Си Цзиньпином насчет "создания условий для мира" в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл с визитом в Пекин. Он уже провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином на тему войны в Украине
Главные тезисы
- Орбан предлагает альтернативные пути урегулирования российско-украинской войны и поддерживает идею остановки огня для ускорения мирных переговоров.
- Венгрия активно работает в Совете ЕС по достижению мира в Украине и решению вызовов, стоящих перед Европейским Союзом.
- Визит Орбана в Китай и встреча с Си Цзиньпином касались “создания условий для мира” в Украине.
Орбан продолжает "мирную миссию" в отношении Украины
О встрече с Си Цзиньпином Орбан написал в своем X 8 июля.
Мирная миссия 3.0. Пекин, — говорится в сообщении.
Peace mission 3.0 #Beijing pic.twitter.com/DZZFv4qAEH— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 7, 2024
Орбан также обнародовал фото после приземления в аэропорту столицы Китая.
МИД Китая сообщил, что у Орбана запланирована встреча с главой КНР Си Цзиньпином "для углубленного общения по вопросам, представляющим взаимный интерес".
Центральное телевидение Китая уже сообщило о встрече лидеров.
Впоследствие Орбан подтвердил, что приехал говорить об Украине.
#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 8, 2024
Орбан встретился с диктатором Путиным
5 июля в Москву прибыл с визитом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В Кремле он встретился с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным и призвал его к прекращению огня.
В ходе переговоров премьер Венгрии заявил, что позиции Москвы и Киева относительно украинского урегулирования далеки друг от друга, но выразил намерение продолжить работу по разрешению кризиса.
По его словам, "нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны".
В свою очередь российский диктатор заявил, что в Украине должно установиться не просто перемирие или приостановление огня, а полное завершение конфликта и цинично заговорил о "полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей".
Орбан приехал в Киев
2 июля в украинскую столицу для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На встрече, в частности, обсуждали мирный план Украины
О своем визите сообщил Виктор Орбан в Facebook.
Цель венгерского председательства (от 1 июля Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС, то есть взяла на себя организацию работы Совета ЕС на следующие полгода, — ред.) — способствовать решению стоящих перед Европейским Союзом вызовов. Поэтому моя первая поездка привела меня в Киев.
В ходе переговоров также говорили о российско-украинской войне и мирном плане Украины. Орбан подчеркнул, что не противник украинских планов завершения войны, но считает их слишком длинными в реализации.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-