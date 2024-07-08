Орбан встретился с Си Цзиньпином насчет "создания условий для мира" в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл с визитом в Пекин. Он уже провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином на тему войны в Украине

Орбан продолжает "мирную миссию" в отношении Украины

О встрече с Си Цзиньпином Орбан написал в своем X 8 июля.

Мирная миссия 3.0. Пекин, — говорится в сообщении.

Орбан также обнародовал фото после приземления в аэропорту столицы Китая.

МИД Китая сообщил, что у Орбана запланирована встреча с главой КНР Си Цзиньпином "для углубленного общения по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Центральное телевидение Китая уже сообщило о встрече лидеров.

Си встретился с Орбаном, — написали в сообщении без подробностей. Поделиться

Впоследствие Орбан подтвердил, что приехал говорить об Украине.

Китай — ключевая сила в создании условий для мира в российско-украинской войне. Вот почему я приехал, чтобы встретиться с президентом Си в Пекине только через два месяца после его официального визита в Будапешт. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 8, 2024

Орбан встретился с диктатором Путиным

5 июля в Москву прибыл с визитом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В Кремле он встретился с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным и призвал его к прекращению огня.

В ходе переговоров премьер Венгрии заявил, что позиции Москвы и Киева относительно украинского урегулирования далеки друг от друга, но выразил намерение продолжить работу по разрешению кризиса.

По его словам, "нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны".

Однако самый важный шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении. Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает о существующих сейчас мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, это видение Европы после войны. Я благодарен господину президенту за откровенную и честную беседу. Поделиться

В свою очередь российский диктатор заявил, что в Украине должно установиться не просто перемирие или приостановление огня, а полное завершение конфликта и цинично заговорил о "полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей".

Орбан приехал в Киев

2 июля в украинскую столицу для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На встрече, в частности, обсуждали мирный план Украины

О своем визите сообщил Виктор Орбан в Facebook.

Цель венгерского председательства (от 1 июля Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС, то есть взяла на себя организацию работы Совета ЕС на следующие полгода, — ред.) — способствовать решению стоящих перед Европейским Союзом вызовов. Поэтому моя первая поездка привела меня в Киев.

В ходе переговоров также говорили о российско-украинской войне и мирном плане Украины. Орбан подчеркнул, что не противник украинских планов завершения войны, но считает их слишком длинными в реализации.