По словам аналитиков из Института изучения войны (ISW), венгерский премьер-министр Виктор Орбан стремится взорвать военную поддержку Украины со стороны ЕС, переключив внимание на необходимость проведения переговоров.

Какой хитрый план по Украине пытается реализовать Орбан

Аналитики отмечают, что Орбан стремится выступить в роли посредника для начала переговоров по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины.

При этом кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с Орбаном в Москве отказался 5 июля от его мирных инициатив.

В ISW обращают внимание на материал венгерского премьера, опубликованный изданием Newsweek того же 5 июля.

В частности, в этом материале Орбан цинично обвиняет страны НАТО в провоцировании развязанной Россией преступной войны против Украины.

Усилия Орбана подтолкнуть к переговорам, вероятно, являются частью его нынешних усилий переместить европейский фокус на дискуссии о мирных переговорах, а не на дискуссии о военной поддержке Украины, - подчеркивают аналитики. Поделиться

Аналитики отмечают, что Орбан постоянно пытается подорвать усилия по военной поддержке Украины со стороны ЕС.

Кто еще из стран НАТО и ЕС открыто выступает за начало переговоров между Украиной и РФ

В отчете также упоминаются премьер-министр Болгарии Димитар Главчев, который 5 июля предложил Болгарии стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией и подчеркнул, что переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также настаивал на том, чтобы Украина расширила и ускорила мирный процесс, чтобы предотвратить «углубление поляризации» и «предоставить приоритет дипломатии»