По словам аналитиков из Института изучения войны (ISW), венгерский премьер-министр Виктор Орбан стремится взорвать военную поддержку Украины со стороны ЕС, переключив внимание на необходимость проведения переговоров.
Главные тезисы
- Орбан стремится подорвать военную поддержку Украины со стороны ЕС, сосредоточив внимание на переговорах
- Стратегия Орбана включает в себя роль посредника между Украиной и РФ для стимулирования мирного процесса
- Некоторые страны НАТО и ЕС выступают за начало мирных переговоров между Украиной и РФ
- Орбан пытается переместить фокус с военной поддержки на дипломатические переговоры по Украине
- Аналитики отмечают постоянные усилия Орбана подорвать поддержку Украины со стороны ЕС
Какой хитрый план по Украине пытается реализовать Орбан
Аналитики отмечают, что Орбан стремится выступить в роли посредника для начала переговоров по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины.
При этом кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с Орбаном в Москве отказался 5 июля от его мирных инициатив.
В ISW обращают внимание на материал венгерского премьера, опубликованный изданием Newsweek того же 5 июля.
В частности, в этом материале Орбан цинично обвиняет страны НАТО в провоцировании развязанной Россией преступной войны против Украины.
Аналитики отмечают, что Орбан постоянно пытается подорвать усилия по военной поддержке Украины со стороны ЕС.
Кто еще из стран НАТО и ЕС открыто выступает за начало переговоров между Украиной и РФ
В отчете также упоминаются премьер-министр Болгарии Димитар Главчев, который 5 июля предложил Болгарии стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией и подчеркнул, что переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также настаивал на том, чтобы Украина расширила и ускорила мирный процесс, чтобы предотвратить «углубление поляризации» и «предоставить приоритет дипломатии»
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