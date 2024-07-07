Аналитики назвали реальную цель визитов Орбана в Киев и Москву
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Аналитики назвали реальную цель визитов Орбана в Киев и Москву

Виктор Орбан и Владимир Зеленский
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Источник:  ISW

По словам аналитиков из Института изучения войны (ISW), венгерский премьер-министр Виктор Орбан стремится взорвать военную поддержку Украины со стороны ЕС, переключив внимание на необходимость проведения переговоров.

Главные тезисы

  • Орбан стремится подорвать военную поддержку Украины со стороны ЕС, сосредоточив внимание на переговорах
  • Стратегия Орбана включает в себя роль посредника между Украиной и РФ для стимулирования мирного процесса
  • Некоторые страны НАТО и ЕС выступают за начало мирных переговоров между Украиной и РФ
  • Орбан пытается переместить фокус с военной поддержки на дипломатические переговоры по Украине
  • Аналитики отмечают постоянные усилия Орбана подорвать поддержку Украины со стороны ЕС

Какой хитрый план по Украине пытается реализовать Орбан

Аналитики отмечают, что Орбан стремится выступить в роли посредника для начала переговоров по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины.

При этом кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с Орбаном в Москве отказался 5 июля от его мирных инициатив.

В ISW обращают внимание на материал венгерского премьера, опубликованный изданием Newsweek того же 5 июля.

В частности, в этом материале Орбан цинично обвиняет страны НАТО в провоцировании развязанной Россией преступной войны против Украины.

Усилия Орбана подтолкнуть к переговорам, вероятно, являются частью его нынешних усилий переместить европейский фокус на дискуссии о мирных переговорах, а не на дискуссии о военной поддержке Украины, - подчеркивают аналитики.

Аналитики отмечают, что Орбан постоянно пытается подорвать усилия по военной поддержке Украины со стороны ЕС.

Кто еще из стран НАТО и ЕС открыто выступает за начало переговоров между Украиной и РФ

В отчете также упоминаются премьер-министр Болгарии Димитар Главчев, который 5 июля предложил Болгарии стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией и подчеркнул, что переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также настаивал на том, чтобы Украина расширила и ускорила мирный процесс, чтобы предотвратить «углубление поляризации» и «предоставить приоритет дипломатии»

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