За словами аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прагне підірвати військову підтримку України з боку ЄС, переключивши увагу на необхідність проведення переговорів.

Який хитрий план щодо України намагається реалізувати Орбан

Аналітики зазначають, що Орбан прагне виступити у ролі посередника для початку переговорів щодо завершення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

При цьому кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з Орбаном у Москві 5 липня відмовився від його мирних ініціатив.

В ISW звертають увагу на матеріал угорського прем’єра, опублікований виданням Newsweek того самого 5 липня.

Зокрема, у цьому матеріалі Орбан цинічно звинувачує країни НАТО у провокуванні розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України, - підкреслюють аналітики. Поширити

Аналітики зазначають, що Орбан постійно намагається підірвати зусилля з військової підтримки України з боку країн ЄС.

Хто ще з країн НАТО та ЄС відкрито виступає за початок переговорів між Україною та РФ

У звіті також згадуються прем'єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев, який 5 липня запропонував Болгарії стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією та наголосив, що переговори мають відповідати статуту ООН та міжнародному праву.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан так само наполягав на тому, щоб Україна розширила та прискорила мирний процес, аби запобігти «поглибленню поляризації» та «надати пріоритет дипломатії»