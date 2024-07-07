Что известно о "мирных инициативах" Венгрии по Украине

Теперь все могут быть уверены в том, что следующие шесть месяцев будут миссией мира, чтобы наконец-то обеспечить мир в нашем регионе, - заявил Сийярто. Поделиться

Позже глава МИД Венгрии обнародовал видео на своей странице в Facebook, в котором заявил, что в течение этой недели в ЕС было якобы много политиков, настроенных на продолжение развязанной Россией преступной войны.

По его словам, они якобы укрывались и критиковали премьер-министра Виктора Орбана за его недавнюю встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Эти нападки нас не сдерживают и не смущают. Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, поддерживающих войну, пристегните ремни и следите за обновлениями на следующей неделе, - отметил Сийярто. Поделиться

Что говорит сам Орбан

В интервью главному редактору пророссийского швейцарского сайта Die Weltwoche Роджеру Кепелю Орбан поделился впечатлениями от встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Вы упомянули о боеголовках, но есть еще территория, население и огромные природные ресурсы, которые у них есть. Это настоящая империя. Один человек руководит настоящей империей, – заявляет Орбан о Путине. Поделиться

По его словам, поездка в Путин организовывалась в условиях чрезвычайной секретности. Орбан добавил, что держал ее в секрете "сколько мог".

Венгерский премьер добавил, что "подобные неожиданные встречи" могут состояться на следующей неделе, однако не уточнил с кем.