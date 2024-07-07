Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал новые "мирные шаги" по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о новых “мирных шагах” по урегулированию конфликта в Украине, анонсировав запланированные встречи.
- Орбан назвал Россию империей после встречи с Путиным и поддерживает миссию мира в регионе на следующие шесть месяцев.
- Венгерский премьер и глава МИД ведут переговоры по стабилизации ситуации в Украине и обсуждают “мирные инициативы”.
- Сийярто уверяет, что критика со стороны политиков не препятствует миссии мира, а лишь делает ее сильнее.
- Орбан поделился впечатлениями от встречи с Путиным, назвав Россию империей и отметив неожиданные характеристики диктатора.
Что известно о "мирных инициативах" Венгрии по Украине
Позже глава МИД Венгрии обнародовал видео на своей странице в Facebook, в котором заявил, что в течение этой недели в ЕС было якобы много политиков, настроенных на продолжение развязанной Россией преступной войны.
По его словам, они якобы укрывались и критиковали премьер-министра Виктора Орбана за его недавнюю встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Что говорит сам Орбан
В интервью главному редактору пророссийского швейцарского сайта Die Weltwoche Роджеру Кепелю Орбан поделился впечатлениями от встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
По его словам, поездка в Путин организовывалась в условиях чрезвычайной секретности. Орбан добавил, что держал ее в секрете "сколько мог".
Венгерский премьер добавил, что "подобные неожиданные встречи" могут состояться на следующей неделе, однако не уточнил с кем.
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