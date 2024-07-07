У Орбана заявили про нові заплановані зустрічі щодо досягнення миру в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

У Орбана заявили про нові заплановані зустрічі щодо досягнення миру в Україні

Петер Сійярто
Джерело:  online.ua

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто анонсував нові “мирні кроки” щодо врегулювання розв'язаної Росією злочинної війни проти України. 

Головні тези:

  • Глава МЗС Угорщини анонсував нові кроки щодо врегулювання ситуації в Україні
  • Угорщина планує провести подібні зустрічі для досягнення миру в регіоні
  • Орбан назвав Росію імперією після зустрічі з Путіним
  • Місія миру в регіоні буде тривати наступні шість місяців
  • Угорський прем’єр та глава МЗС Угорщини ведуть перемовини для стабілізації ситуації в Україні

Що відомо про “мирні ініціативи” Угорщини щодо України

Тепер усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні, - заявив Сійярто.

Пізніше глава МЗС Угорщини оприлюднив відео на власній сторінці у Facebook, у якому заявив, що протягом цього тижня в ЄС було нібито багато політиків, налаштованих на продовження розв’язаної Росією злочинної війни.

За його словами, вони нібито ховались і критикували прем’єр-міністра Віктора Орбана за його нещодавню зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня, - зазначив Сійярто.

Що каже сам Орбан

В інтерв’ю головному редактору проросійського швейцарського сайту Die Weltwoche Роджеру Кьоппелю Орбан поділився враженнями від зустрічі із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Ви згадали про боєголовки, але є ще територія, населення і величезні природні ресурси, які вони мають. Тож це справжня імперія. Одна людина керує справжньою імперією, - заявляє Орбан про Путіна.

За його словами, поїздка до Путіна організовувалась в умовах надзвичайної секретності. Орбан додав, що тримав її в секреті "скільки міг".

Угорський прем’єр додав, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, однак не уточнив, з ким.

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