Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто анонсував нові “мирні кроки” щодо врегулювання розв'язаної Росією злочинної війни проти України.
Головні тези:
- Глава МЗС Угорщини анонсував нові кроки щодо врегулювання ситуації в Україні
- Угорщина планує провести подібні зустрічі для досягнення миру в регіоні
- Орбан назвав Росію імперією після зустрічі з Путіним
- Місія миру в регіоні буде тривати наступні шість місяців
- Угорський прем’єр та глава МЗС Угорщини ведуть перемовини для стабілізації ситуації в Україні
Що відомо про “мирні ініціативи” Угорщини щодо України
Пізніше глава МЗС Угорщини оприлюднив відео на власній сторінці у Facebook, у якому заявив, що протягом цього тижня в ЄС було нібито багато політиків, налаштованих на продовження розв’язаної Росією злочинної війни.
За його словами, вони нібито ховались і критикували прем’єр-міністра Віктора Орбана за його нещодавню зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Що каже сам Орбан
В інтерв’ю головному редактору проросійського швейцарського сайту Die Weltwoche Роджеру Кьоппелю Орбан поділився враженнями від зустрічі із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
За його словами, поїздка до Путіна організовувалась в умовах надзвичайної секретності. Орбан додав, що тримав її в секреті "скільки міг".
Угорський прем’єр додав, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, однак не уточнив, з ким.
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