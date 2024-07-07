Що відомо про “мирні ініціативи” Угорщини щодо України

Тепер усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні, - заявив Сійярто. Поширити

Пізніше глава МЗС Угорщини оприлюднив відео на власній сторінці у Facebook, у якому заявив, що протягом цього тижня в ЄС було нібито багато політиків, налаштованих на продовження розв’язаної Росією злочинної війни.

За його словами, вони нібито ховались і критикували прем’єр-міністра Віктора Орбана за його нещодавню зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня, - зазначив Сійярто. Поширити

Що каже сам Орбан

В інтерв’ю головному редактору проросійського швейцарського сайту Die Weltwoche Роджеру Кьоппелю Орбан поділився враженнями від зустрічі із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Ви згадали про боєголовки, але є ще територія, населення і величезні природні ресурси, які вони мають. Тож це справжня імперія. Одна людина керує справжньою імперією, - заявляє Орбан про Путіна. Поширити

За його словами, поїздка до Путіна організовувалась в умовах надзвичайної секретності. Орбан додав, що тримав її в секреті "скільки міг".

Угорський прем’єр додав, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, однак не уточнив, з ким.