Орбан зустрівся з Сі Цзіньпіном щодо "створення умов для миру" в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що прибув із візитом до Пекіна. Він уже провів зустріч з очільником КНР Сі Цзіньпіном на тему війни в Україні
Головні тези:
- Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан провів зустріч з Сі Цзіньпіном для обговорення “створення умов для миру” в Україні.
- Орбан пропонує альтернативні шляхи врегулювання російсько-української війни та підтримує ідею зупинення вогню для прискорення мирних переговорів.
- Угорщина активно працює у Раді ЄС на досягнення миру в Україні та вирішення викликів, що стоять перед Європейським Союзом.
Орбан продовжує “мирну місію” щодо України
Про зустріч з Сі Цзіньпіном Орбан написав у своєму X 8 липня.
Мирна місія 3.0. Пекін, — йдеться у дописі.
Peace mission 3.0 #Beijing pic.twitter.com/DZZFv4qAEH— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 7, 2024
Також Орбан оприлюднив фото після приземлення в аеропорту столиці Китаю.
МЗС Китаю повідомило, що в Орбана запланована зустріч з очільником КНР Сі Цзіньпіном "для поглибленого спілкування з питань, що становлять взаємний інтерес".
Центральне телебачення Китаю уже повідомило про зустріч лідерів.
Згодом Орбан підтвердив, що приїхав говорити про Україну.
#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 8, 2024
Орбан зустрівся з диктатором Путіним
5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
Під час переговорів прем'єр Угорщини заявив, що позиції Москви та Києва щодо українського врегулювання далекі одна від одної, але висловив намір продовжити роботу з вирішення кризи.
За його словами, "потрібно зробити дуже багато кроків, щоб наблизитись до завершення війни".
Своєю чергою російський диктатор заявив, що в Україні має встановитися не просто перемир'я чи призупинення вогню, а повне завершення конфлікту та цинічно заговорив про “повне виведення всіх військ України з Донецької, Луганської народних республік, із Запорізької та Херсонської областей”.
Орбан приїхав до Києва
2 липня до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України
Про свій візит повідомив Віктор Орбан у Facebook.
Мета угорського головування (від 1 липня Угорщина почала головувати в Раді ЄС, тобто перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року, — ред.) — сприяти вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка привела мене до Києва.
Під час переговорів також говорили про російсько-українську війну та мирний план України. Орбан наголосив, що не є противником українських планів завершення війни, але вважає їх занадто довгими в реалізації.
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