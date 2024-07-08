Орбан зустрівся з Сі Цзіньпіном щодо "створення умов для миру" в Україні
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Орбан зустрівся з Сі Цзіньпіном щодо "створення умов для миру" в Україні

Orban Victor
Сі та Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що прибув із візитом до Пекіна. Він уже провів зустріч з очільником КНР Сі Цзіньпіном на тему війни в Україні

Головні тези:

  • Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан провів зустріч з Сі Цзіньпіном для обговорення “створення умов для миру” в Україні.
  • Орбан пропонує альтернативні шляхи врегулювання російсько-української війни та підтримує ідею зупинення вогню для прискорення мирних переговорів.
  • Угорщина активно працює у Раді ЄС на досягнення миру в Україні та вирішення викликів, що стоять перед Європейським Союзом.

Орбан продовжує “мирну місію” щодо України

Про зустріч з Сі Цзіньпіном Орбан написав у своєму X 8 липня.

Мирна місія 3.0. Пекін, — йдеться у дописі.

Також Орбан оприлюднив фото після приземлення в аеропорту столиці Китаю.

МЗС Китаю повідомило, що в Орбана запланована зустріч з очільником КНР Сі Цзіньпіном "для поглибленого спілкування з питань, що становлять взаємний інтерес".

Центральне телебачення Китаю уже повідомило про зустріч лідерів.

Сі зустрівся з Орбаном, — йдеться у дописі без подробиць.

Згодом Орбан підтвердив, що приїхав говорити про Україну.

Китай є ключовою силою в створенні умов для миру у російсько-українській війні. Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Орбан зустрівся з диктатором Путіним

5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Під час переговорів прем'єр Угорщини заявив, що позиції Москви та Києва щодо українського врегулювання далекі одна від одної, але висловив намір продовжити роботу з вирішення кризи.

За його словами, "потрібно зробити дуже багато кроків, щоб наблизитись до завершення війни".

Однак найважливіший крок ми зробили: встановили контакт, і я працюватиму і далі в цьому напрямку. Я хотів почути й почув думку пана президента з трьох важливих питань: що він думає про наявні зараз мирні ініціативи, що він думає також про припинення вогню та мирні переговори, в якій послідовності їх можна провести, і третє, що мене цікавило, це бачення Європи після війни. Я вдячний пану президенту за відверту та чесну бесіду.

Своєю чергою російський диктатор заявив, що в Україні має встановитися не просто перемир'я чи призупинення вогню, а повне завершення конфлікту та цинічно заговорив про “повне виведення всіх військ України з Донецької, Луганської народних республік, із Запорізької та Херсонської областей”.

Орбан приїхав до Києва

2 липня до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України

Про свій візит повідомив Віктор Орбан у Facebook.

Мета угорського головування (від 1 липня Угорщина почала головувати в Раді ЄС, тобто перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року, — ред.) — сприяти вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка привела мене до Києва.

Під час переговорів також говорили про російсько-українську війну та мирний план України. Орбан наголосив, що не є противником українських планів завершення війни, але вважає їх занадто довгими в реалізації.

Тому я попросив пана президента подумати про те, чи не можна вчинити трошки інакше: зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин.

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