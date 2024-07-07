Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв участь у неофіційному саміті Організації тюркських держав, яка просуває легітимізацію так званого "Північного Кіпру" у якості спостерігача.

Що відомо про новий дипломатичний скандал за участю Орбана

Участь Орбана у неформальному саміті Організації тюркських держав у Шуші в Азербайджані розкритикував глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він зазначив, що Орбан міг брати участь у цьому саміті виключно у рамках двосторонніх відносин Угорщини з цією організацією.

Угорщина не отримала жодного мандату від Ради ЄС на розвиток відносин із Організацією тюркських держав, - наголосив Боррель. Поширити

За його словами, Євросоюз не підтримує спроби Організації тюркських держав легітимізувати сепаратистське утворення турків-кіпріотів - "Турецьку Республіку Північного Кіпру" - у якості спостерігача.

Це рішення, яке очікує на ратифікацію членами Організації, викликає жаль і суперечить тому факту, що деякі члени Організації висловили рішучу підтримку принципу територіальної цілісності та Статуту ООН. ЄС неодноразово давав зрозуміти, у тому числі на найвищому політичному рівні, що ЄС визнає лише Республіку Кіпр суб'єктом міжнародного права відповідно до відповідних резолюцій Ради безпеки ООН, - наголосив Боррель. Поширити

Що відомо про так звану республіку “Північного Кіпру"