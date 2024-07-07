Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв участь у неофіційному саміті Організації тюркських держав, яка просуває легітимізацію так званого "Північного Кіпру" у якості спостерігача.
Головні тези:
- Орбан взяв участь у саміті Організації тюркських держав як спостерігач, спровокувавши реакцію Євросоюзу.
- Євросоюз не визнає спроб легітимізувати “Північний Кіпр” турецькими сепаратистами.
- Туреччина єдиний суб'єкт, що визнає “Північний Кіпр”, який знаходиться під її економічним та військовим впливом.
- Роль Орбана в цьому конфлікті стала причиною політичного конфлікту між Угорщиною та Євросоюзом.
- Ситуація демонструє складність регіональних відносин і напруженість між Туреччиною та Європейським союзом.
Що відомо про новий дипломатичний скандал за участю Орбана
Участь Орбана у неформальному саміті Організації тюркських держав у Шуші в Азербайджані розкритикував глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Він зазначив, що Орбан міг брати участь у цьому саміті виключно у рамках двосторонніх відносин Угорщини з цією організацією.
За його словами, Євросоюз не підтримує спроби Організації тюркських держав легітимізувати сепаратистське утворення турків-кіпріотів - "Турецьку Республіку Північного Кіпру" - у якості спостерігача.
Що відомо про так звану республіку “Північного Кіпру"
Це утворення на півночі Кіпру, якк знаходиться у міжнародно визнаних кордонах Республіки Кіпр. Сепаратистів визнала лише Туреччина, які сильно залежать від її економічної, політичної та військової підтримки. Туреччина розміщує на півночі острова контингент своїх військ. Республіка Кіпр та ООН вважають його окупаційною силою.
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