Орбан опинився у центрі нового дипломатичного скандалу
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Політика
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Орбан опинився у центрі нового дипломатичного скандалу

Євросоюз
Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв участь у неофіційному саміті Організації тюркських держав, яка просуває легітимізацію так званого "Північного Кіпру" у якості спостерігача. 

Головні тези:

  • Орбан взяв участь у саміті Організації тюркських держав як спостерігач, спровокувавши реакцію Євросоюзу.
  • Євросоюз не визнає спроб легітимізувати “Північний Кіпр” турецькими сепаратистами.
  • Туреччина єдиний суб'єкт, що визнає “Північний Кіпр”, який знаходиться під її економічним та військовим впливом.
  • Роль Орбана в цьому конфлікті стала причиною політичного конфлікту між Угорщиною та Євросоюзом.
  • Ситуація демонструє складність регіональних відносин і напруженість між Туреччиною та Європейським союзом.

Що відомо про новий дипломатичний скандал за участю Орбана

Участь Орбана у неформальному саміті Організації тюркських держав у Шуші в Азербайджані розкритикував глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він зазначив, що Орбан міг брати участь у цьому саміті виключно у рамках двосторонніх відносин Угорщини з цією організацією.

Угорщина не отримала жодного мандату від Ради ЄС на розвиток відносин із Організацією тюркських держав, - наголосив Боррель.

За його словами, Євросоюз не підтримує спроби Організації тюркських держав легітимізувати сепаратистське утворення турків-кіпріотів - "Турецьку Республіку Північного Кіпру" - у якості спостерігача.

Це рішення, яке очікує на ратифікацію членами Організації, викликає жаль і суперечить тому факту, що деякі члени Організації висловили рішучу підтримку принципу територіальної цілісності та Статуту ООН. ЄС неодноразово давав зрозуміти, у тому числі на найвищому політичному рівні, що ЄС визнає лише Республіку Кіпр суб'єктом міжнародного права відповідно до відповідних резолюцій Ради безпеки ООН, - наголосив Боррель.

Що відомо про так звану республіку “Північного Кіпру"

Це утворення на півночі Кіпру, якк знаходиться у міжнародно визнаних кордонах Республіки Кіпр. Сепаратистів визнала лише Туреччина, які сильно залежать від її економічної, політичної та військової підтримки. Туреччина розміщує на півночі острова контингент своїх військ. Республіка Кіпр та ООН вважають його окупаційною силою.

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