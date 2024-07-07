Орбан оказался в центре нового дипломатического скандала
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Политика
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Орбан оказался в центре нового дипломатического скандала

Евросоюз
Виктор Орбан
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в неофициальном саммите Организации тюркских государств, продвигающем легитимизацию так называемого "Северного Кипра" в качестве наблюдателя.

Главные тезисы

  • Участие Орбана в саммите Организации тюркских государств вызвало реакцию Евросоюза, который не признает легитимизацию “Северного Кипра”.
  • Роль Орбана стала причиной политического конфликта между Венгрией и ЕС, подчеркивая сложность региональных отношений.
  • Заявления о легитимности “Северного Кипра” вызвали сожаление Евросоюза и противоречат принципу территориальной целостности и решениям ООН.
  • Республика “Северного Кипра”, поддерживаемая только Турцией, находится в международно признанных границах Кипра, вызывая противоречия с концепцией оккупации.
  • Конфликт подчеркивает напряженность в отношениях между Турцией, Венгрией и Евросоюзом, выявляя значимость дипломатических решений в регионе.

Что известно о новом дипломатическом скандале с участием Орбана

Участие Орбана в неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше в Азербайджане подверг критике глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что Орбан мог участвовать в этом саммите исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии с этой организацией.

Венгрия не получила ни одного мандата от Совета ЕС на развитие отношений с Организацией тюркских государств, подчеркнул Боррель.

По его словам, Евросоюз не поддерживает попытки Организации тюркских государств легитимизировать сепаратистское образование турок-киприотов – "Турецкую Республику Северного Кипра" – в качестве наблюдателя.

Это решение, ожидающее ратификацию членами Организации, вызывает сожаление и противоречит тому факту, что некоторые члены Организации выразили решительную поддержку принципу территориальной целостности и Устава ООН. ЕС неоднократно давал понять, в том числе на самом высоком политическом уровне, что ЕС признает только Республику Кипр субъектом международного права в соответствии с соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, - подчеркнул Боррель.

Что известно о так называемой республике "Северного Кипра"

Это образование на севере Кипра, которое находится в международно признанных границах Республики Кипр. Сепаратистов признала только Турция, сильно зависящие от ее экономической, политической и военной поддержки. Турция размещает на севере острова контингент своих войск. Республика Кипр и ООН считают его оккупационной силой.

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