Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в неофициальном саммите Организации тюркских государств, продвигающем легитимизацию так называемого "Северного Кипра" в качестве наблюдателя.
Главные тезисы
- Участие Орбана в саммите Организации тюркских государств вызвало реакцию Евросоюза, который не признает легитимизацию “Северного Кипра”.
- Роль Орбана стала причиной политического конфликта между Венгрией и ЕС, подчеркивая сложность региональных отношений.
- Заявления о легитимности “Северного Кипра” вызвали сожаление Евросоюза и противоречат принципу территориальной целостности и решениям ООН.
- Республика “Северного Кипра”, поддерживаемая только Турцией, находится в международно признанных границах Кипра, вызывая противоречия с концепцией оккупации.
- Конфликт подчеркивает напряженность в отношениях между Турцией, Венгрией и Евросоюзом, выявляя значимость дипломатических решений в регионе.
Что известно о новом дипломатическом скандале с участием Орбана
Участие Орбана в неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше в Азербайджане подверг критике глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он отметил, что Орбан мог участвовать в этом саммите исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии с этой организацией.
По его словам, Евросоюз не поддерживает попытки Организации тюркских государств легитимизировать сепаратистское образование турок-киприотов – "Турецкую Республику Северного Кипра" – в качестве наблюдателя.
Что известно о так называемой республике "Северного Кипра"
Это образование на севере Кипра, которое находится в международно признанных границах Республики Кипр. Сепаратистов признала только Турция, сильно зависящие от ее экономической, политической и военной поддержки. Турция размещает на севере острова контингент своих войск. Республика Кипр и ООН считают его оккупационной силой.
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