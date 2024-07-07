Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в неофициальном саммите Организации тюркских государств, продвигающем легитимизацию так называемого "Северного Кипра" в качестве наблюдателя.

Что известно о новом дипломатическом скандале с участием Орбана

Участие Орбана в неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше в Азербайджане подверг критике глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что Орбан мог участвовать в этом саммите исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии с этой организацией.

Венгрия не получила ни одного мандата от Совета ЕС на развитие отношений с Организацией тюркских государств, подчеркнул Боррель. Поделиться

По его словам, Евросоюз не поддерживает попытки Организации тюркских государств легитимизировать сепаратистское образование турок-киприотов – "Турецкую Республику Северного Кипра" – в качестве наблюдателя.

Это решение, ожидающее ратификацию членами Организации, вызывает сожаление и противоречит тому факту, что некоторые члены Организации выразили решительную поддержку принципу территориальной целостности и Устава ООН. ЕС неоднократно давал понять, в том числе на самом высоком политическом уровне, что ЕС признает только Республику Кипр субъектом международного права в соответствии с соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, - подчеркнул Боррель. Поделиться

Что известно о так называемой республике "Северного Кипра"