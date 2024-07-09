Орбан отправил ЕС циничное письмо об Украине после встречи с Путиным
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Орбан отправил ЕС циничное письмо об Украине после встречи с Путиным

Орбан
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Премьер Венгрии Виктор Орбан написал главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо с "резюме" его переговоров с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, в котором де-факто повторил тезисы российской пропаганды о "мире для Украины".

Главные тезисы

  • Орбан направил письмо в ЕС с резюме переговоров с Путиным, сообщая о его циничных тезисах касательно войны РФ против Украины.
  • Орбан манипулирует фактами, утверждая, что Путин готов к "перемирию" с Украиной при условии собственного права вето на международные гарантии безопасности.
  • В письме Орбана упоминается предложение Китая и Бразилии о “мирных переговорах”, которые игнорируют необходимость восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Орбан снова продвигает путинские нарративы в Европе

В своем письме глава венгерского правительства начал цинично уверять, что отношение российского диктатора к ситуации на поле боя "существенно отличается от толкования президента Зеленского".

В частности, Виктор Орбан отметил, что Путин никоим образом не упомянул потери армии РФ.

Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, еще больше усилившихся в последние недели. Поэтому (Путин. — ред.) был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня, — цинично отметил в своем письме венгерский премьер.

По словам Виктора Орбана, нелегитимный президент РФ якобы готов рассмотреть возможное “перемирие”, которое "не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил".

Путин через Орбана умоляет Украину о перемирии

Лидер Венгрии также добавил, что Москва готова согласиться исключительно на условия, определенные в ходе переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о пятом пункте документа, который определяет международные гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине.

Путин подразумевает право вето так называемых гарантов безопасности Украины на возможное применение силы против нее, причем среди этих гарантов Россия хотела видеть себя.

Также Москва готова обменяться мнениями по так называемому “мирному предложению” Китая и Бразилии. Это предложение предусматривает проведение мирных переговоров между Украиной и Россией и вообще не упоминает о необходимости восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, — сказано в письме.

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