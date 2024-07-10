Евросоюз предложил план мести Орбану за визит у Путину

Официальный Брюссель уже задумался над тем, как ему следует наказать венгерского премьера Виктора Орбана за его фейковую "миротворческую миссию" ради прекращения войны РФ против Украины и переговоры с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Евросоюз изучает сценарии наказания Виктора Орбана.
- Венгерский лидер нарушил принципы европейского председательства.
- Рассматривается возможность досрочного лишения Венгрии председательство в Совете ЕС из-за действий Орбана.
ЕС может поквитаться с самопровозглашенным миротворцем Орбаном
Что важно понимать, венгерский лидер сразу же начал использовать статус европейского председательства без согласия других членов ЕС.
Такое поведение не на шутку разозлило европейских союзников Будапешта.
Впервые в своей истории они начали обсуждать возможность досрочного прекращения полномочий Венгрии в ЕС.
Председательство Венгрии в Совете ЕС, которое началось 1 июля, должно было бы длиться полгода, однако Виктор Орбан в течение 10 дней успел все испортить.
Сначала ЕС попытается пригрозить Орбану
По словам инсайдеров, вскоре венгерский лидер получит от Брюсселя "мягкую угрозу".
Вполне возможно, это произойдет во время встречи послов государств-членов ЕС 10 июля, а затем на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 июля.
Поскольку в истории ЕС никогда не было случаев досрочного прекращения председательства, члены блока не спешат с принятием такого жесткого и беспрецедентного решения.
Для начала Брюссель попытается убедить Орбана оборвать контакты с российским диктатором Владимиром Путиным.
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