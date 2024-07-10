Официальный Брюссель уже задумался над тем, как ему следует наказать венгерского премьера Виктора Орбана за его фейковую "миротворческую миссию" ради прекращения войны РФ против Украины и переговоры с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

ЕС может поквитаться с самопровозглашенным миротворцем Орбаном

Что важно понимать, венгерский лидер сразу же начал использовать статус европейского председательства без согласия других членов ЕС.

Такое поведение не на шутку разозлило европейских союзников Будапешта.

Впервые в своей истории они начали обсуждать возможность досрочного прекращения полномочий Венгрии в ЕС.

Председательство Венгрии в Совете ЕС, которое началось 1 июля, должно было бы длиться полгода, однако Виктор Орбан в течение 10 дней успел все испортить.

В статье 16 Лиссабонского договора говорится лишь о том, что председательство "осуществляется на основе равной ротации", а сроки и очередность выполнения этой почетной миссии определяется на саммите ЕС. Причем для одобрения достаточно голосования квалифицированным большинством. Так что нет никаких юридических препятствий, чтобы на ближайшем саммите отобрать у Венгрии кресло, — сказано в статье. Поделиться

Сначала ЕС попытается пригрозить Орбану

По словам инсайдеров, вскоре венгерский лидер получит от Брюсселя "мягкую угрозу".

Вполне возможно, это произойдет во время встречи послов государств-членов ЕС 10 июля, а затем на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 июля.

Поскольку в истории ЕС никогда не было случаев досрочного прекращения председательства, члены блока не спешат с принятием такого жесткого и беспрецедентного решения.

Для начала Брюссель попытается убедить Орбана оборвать контакты с российским диктатором Владимиром Путиным.