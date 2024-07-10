Путин подставил Орбана. Кулеба обратил внимание на алогичные действия диктатора РФ

Как отмечает шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, массированный ракетный удар России по Украине 8 июля подставил венгерского лидера Виктора Орбана с его "мирной миссией".

Путину наплевать на политическую репутацию своего союзника Орбана

Как считает глава МИД, ракетным ударом по Украине, в частности, детской больнице "Охматдет" в Киеве, "Путин подставил Орбана".

Пока Орбан прилетел в Киев, потом — сразу скажу, что это не было согласовано с Украиной — улетел в Москву и Китай, и называет это "миссией мира", говорит о прекращении огня, Путин наносит удар по детской больнице, по украинским заводам, украинским городам, массированно убивает десятки людей. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Украинский дипломат обращает внимание на то, что именно нелегитимный президент РФ поставил венгерского премьера в затруднительное положение, ведь на таком кровавом фоне продвигать нарратив о том, что Путин готов к какому-либо урегулированию, становится очень сложно.

Что власти Украины заявили Орбану во время переговоров в Киеве

Дмитрий Кулеба также добавил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского объяснила премьеру Венгрии свою позицию по отношению к "миру".

Что важно понимать, речь идет о двух обязательных элементах:

никаких договоренностей об Украине без Украины; основа для прекращения войны — это "формула мира" Владимира Зеленского.

Обо всем остальном мы готовы разговаривать, но эти два принципа абсолютно неприкосновенны, — отметил шеф украинской дипломатии. Поделиться

Что интересно, Виктор Орбан пытался навязать Владимиру Зеленскому условия Путина относительно “мирных переговоров”, однако президент Украины их отверг.