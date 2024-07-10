Путин подставил Орбана. Кулеба обратил внимание на алогичные действия диктатора РФ

Как отмечает шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, массированный ракетный удар России по Украине 8 июля подставил венгерского лидера Виктора Орбана с его "мирной миссией".
Главные тезисы
- Путин принимает алогичные действия, подставляя даже своих союзников.
- Украинские власти подчеркивают неприкосновенность двух принципов: никаких соглашений по Украине без Украины и формула мира Владимира Зеленского.
- Дмитрий Кулеба отмечает попытки Путина использовать Орбана для своих целей и напоминает о важности сохранения единства украинской позиции.
Путину наплевать на политическую репутацию своего союзника Орбана
Как считает глава МИД, ракетным ударом по Украине, в частности, детской больнице "Охматдет" в Киеве, "Путин подставил Орбана".
Украинский дипломат обращает внимание на то, что именно нелегитимный президент РФ поставил венгерского премьера в затруднительное положение, ведь на таком кровавом фоне продвигать нарратив о том, что Путин готов к какому-либо урегулированию, становится очень сложно.
Что власти Украины заявили Орбану во время переговоров в Киеве
Дмитрий Кулеба также добавил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского объяснила премьеру Венгрии свою позицию по отношению к "миру".
Что важно понимать, речь идет о двух обязательных элементах:
никаких договоренностей об Украине без Украины;
основа для прекращения войны — это "формула мира" Владимира Зеленского.
Что интересно, Виктор Орбан пытался навязать Владимиру Зеленскому условия Путина относительно “мирных переговоров”, однако президент Украины их отверг.
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