Путін підставив Орбана. Кулеба звернув увагу на безглузді дії диктатора РФ

Як зазначає шеф української дипломатії Дмитро Кулеба, масований ракетний удар Росії по Україні 8 липня підставив угорського лідера Віктора Орбана із його "мирною місією".

Путіну начхати на політичну репутацію свого союзника Орбана

Як вважає очільник МЗС, ракетним ударом по Україні, зокрема дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, "Путін підставив Орбана".

Поки Орбан прилетів у Київ, потім — одразу скажу, що не було погоджено з Україною — полетів у Москву і Китай, і називає це "місією миру", говорить про припинення вогню, Путін завдає удару по дитячій лікарні, по українських заводах, українських містах, масовано вбиває десятки людей. Дмитро Кулеба Глава МЗС України

Український дипломат звертає увагу на те, що саме нелегітимний президент РФ поставив угорського прем’єра у скрутне становище Орбана, адже на такому кривавому тлі просувати наратив про те, що Путін готовий до якогось врегулювання, стає надзвичайно складно.

Що влада України заявила Орбану під час переговорів у Києві

Дмитро Кулеба також додав, що команда українського лідера Володимира Зеленського пояснила прем’єру Угорщини свою позицію стосовно "миру".

Що важливо розуміти, йдеться про два обов’язкових елементи:

жодних домовленостей про Україну без України; основа для припинення війни — це "формула миру" Володимира Зеленського.

Про все інше ми готові розмовляти, але ці два принципи є абсолютно недоторканними, — зазначив шеф української дипломатії. Поширити

Що цікаво, Віктор Орбан намагався нав’язати Володимиру Зеленському умови Путіна щодо “мирних переговорів”, однак президент України їх відкинув.