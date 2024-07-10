За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, у Києві розглядають мирні ініціативи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як технічні дії, оскільки він не розуміє суті розв'язаної Росією злочинної війни.

Чому Україна не розглядає Орбана у якості посередника на переговорах з РФ

Ми розглядаємо це як "технічну" поїздку. Він приїхав сюди, чітко висловив свою дуже своєрідну позицію в цій війні: що ми повинні припинити захищатися. Потім він їде до Москви, зустрічається з Путіним і говорить про капітуляцію України, — розкриває ситуацію Подоляк в інтерв’ю журналістам derStandard. Поширити

Представник ОП наголосив, що після візиту Орбана до Москви окупаційна армія РФ завдала ракетних ударів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Подоляк підкреслив, що Орбан не розуміє природи конфлікту і не може виступати у якості посередника на переговорах з РФ.

За його словами, посередниками можуть бути лише ЄС, Китай та США.

Що кажуть в МЗС України

За результатами зустрічі із очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто очільник української дипломатії Дмитро Кулеба підкреслив, що ніякі мирні ініціативи не можуть ґрунтуватись на російських наративах.

Зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Я поінформував Петера про ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого саміту миру. У цьому контексті я наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах, — зазначив Кулеба. Поширити

Міністр наголосив, що нещодавня атака Росії на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз демонструє, що поступливість диктатору Володимиру Путіну не дає результату, тому що він продовжує прагнути війни, і "ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і міцний мир".