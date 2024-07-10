За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, у Києві розглядають мирні ініціативи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як технічні дії, оскільки він не розуміє суті розв'язаної Росією злочинної війни.
Головні тези:
- Україна не розглядає Віктора Орбана як посередника на переговорах з РФ через його проросійську позицію та нерозуміння ситуації
- Мирні ініціативи повинні ґрунтуватись на справедливості та не підтримувати російські наративи, зауважив голова МЗС Дмитро Кулеба
- Під час зустрічі з угорським колегою обговорили подальші кроки у двосторонніх відносинах та необхідність змусити Путіна припинити війну
- Ракетні удари РФ по дитячій лікарні в Києві після візиту Орбана до Москви стали підтвердженням недоцільності його у ролі посередника
- Офіційна позиція радника президента та МЗС України визначає, що посередниками на переговорах повинні бути лише ЄС, Китай та США
Чому Україна не розглядає Орбана у якості посередника на переговорах з РФ
Представник ОП наголосив, що після візиту Орбана до Москви окупаційна армія РФ завдала ракетних ударів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Подоляк підкреслив, що Орбан не розуміє природи конфлікту і не може виступати у якості посередника на переговорах з РФ.
За його словами, посередниками можуть бути лише ЄС, Китай та США.
Що кажуть в МЗС України
За результатами зустрічі із очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто очільник української дипломатії Дмитро Кулеба підкреслив, що ніякі мирні ініціативи не можуть ґрунтуватись на російських наративах.
Міністр наголосив, що нещодавня атака Росії на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз демонструє, що поступливість диктатору Володимиру Путіну не дає результату, тому що він продовжує прагнути війни, і "ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і міцний мир".
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