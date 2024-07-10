По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, в Киеве рассматривают мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как технические действия, поскольку он не понимает сути развязанной Россией преступной войны.

Почему Украина не рассматривает Орбана в качестве посредника на переговорах с РФ

Мы рассматриваем это как "техническую" поездку. Он приехал сюда, четко выразил свою своеобразную позицию в этой войне: что мы должны прекратить защищаться. Затем он едет в Москву, встречается с Путиным и говорит о капитуляции Украины, – раскрывает ситуацию Подоляк в интервью журналистам derStandard Поделиться

Представитель ОП подчеркнул, что после визита Орбана в Москву оккупационная армия РФ нанесла ракетные удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Подоляк подчеркнул, что Орбан не понимает природу конфликта и не может выступать в качестве посредника на переговорах с РФ.

По его словам, посредниками могут быть только ЕС, Китай и США.

Что говорят в МИД Украины

По результатам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах.

Встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Я проинформировал Петера о ситуации на передовой, а также о подготовке ко второму саммиту мира. В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах, - отметил Кулеба. Поделиться

Министр подчеркнул, что недавняя атака России на детскую больницу "Охматдет" еще раз демонстрирует, что уступчивость диктатору Владимиру Путину не дает результата, потому что он продолжает стремиться к войне, и "мы должны совместно заставить его принять справедливый и крепкий мир".