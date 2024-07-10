По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, в Киеве рассматривают мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как технические действия, поскольку он не понимает сути развязанной Россией преступной войны.
Главные тезисы
- Украина не рассматривает Виктора Орбана как посредника на переговорах с Россией из-за его пророссийской позиции и непонимания сути конфликта.
- Мирные инициативы должны быть основаны на справедливости и не поддерживать российские нарративы, подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Уровень агрессии России, проявленный в ракетных ударах по детской больнице в Киеве после визита Орбана в Москву, подтверждает нецелесообразность его роли в переговорах.
- Официальная позиция Украины определяет лишь ЕС, Китай и США как потенциальных посредников на переговорах с Россией.
- Дмитрий Кулеба отметил, что никакие мирные инициативы не могут базироваться на российских нарративах, и необходимо совместно добиться справедливого мира.
Почему Украина не рассматривает Орбана в качестве посредника на переговорах с РФ
Представитель ОП подчеркнул, что после визита Орбана в Москву оккупационная армия РФ нанесла ракетные удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Подоляк подчеркнул, что Орбан не понимает природу конфликта и не может выступать в качестве посредника на переговорах с РФ.
По его словам, посредниками могут быть только ЕС, Китай и США.
Что говорят в МИД Украины
По результатам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах.
Министр подчеркнул, что недавняя атака России на детскую больницу "Охматдет" еще раз демонстрирует, что уступчивость диктатору Владимиру Путину не дает результата, потому что он продолжает стремиться к войне, и "мы должны совместно заставить его принять справедливый и крепкий мир".
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