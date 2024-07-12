Орбан сообщил Украине "хорошую новость" после встречи с Трампом

Венгерский премьер Виктор Орбан впервые раскрыл подробности своих переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом касательно войны РФ против Украины.

О чем говорили Орбан и Трамп

По словам венгерского лидера, он встретился в Штатах с Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как можно быстро завершить войну, развязанную Россией против Украины.

Республиканец заявил Виктору Орбану, что намерен решить "данную проблему", однако не объяснил, каким образом.

Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему! Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

В свою очередь бывший президент США поблагодарил главу правительства Венгрии, а также подчеркнул, что мир должен быть как можно быстрее.

Спасибо, Виктор. Должен быть МИР, и как можно быстрее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться! — заявил Дональд Трамп. Поделиться

Зеленский отреагировал на "миссию мира" Виктора Орбана

Президент Украины Владимир зеленский обратил внимание на то, что венгерский премьер не имеет достаточного влияния для осуществления переговоров по завершению войны РФ против Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что не знал о планах Виктора Орбана отправиться в Россию или Китай после его визита в Украину.

Вопрос в том, куда он отправится завтра? Я не знаю. Возможно, снова приедет в Украину… С уважением ко всем странам — большим и маленьким, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно обладать определенной властью, — объяснил Владимир Зеленский. Поделиться

Что важно понимать, в ЕС также жестко раскритиковали переговоры Орбана и Путина.