Орбан сообщил Украине "хорошую новость" после встречи с Трампом

Венгерский премьер Виктор Орбан впервые раскрыл подробности своих переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом касательно войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Дональд Трамп планирует помочь завершить войну РФ против Украины, но не уточнил, как именно.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что Орбан не имеет недостаточного влияния для переговоров о завершении войны.
- В ЕС жестко критикуют переговоры между Орбаном и Путиным.
О чем говорили Орбан и Трамп
По словам венгерского лидера, он встретился в Штатах с Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как можно быстро завершить войну, развязанную Россией против Украины.
Республиканец заявил Виктору Орбану, что намерен решить "данную проблему", однако не объяснил, каким образом.
В свою очередь бывший президент США поблагодарил главу правительства Венгрии, а также подчеркнул, что мир должен быть как можно быстрее.
Зеленский отреагировал на "миссию мира" Виктора Орбана
Президент Украины Владимир зеленский обратил внимание на то, что венгерский премьер не имеет достаточного влияния для осуществления переговоров по завершению войны РФ против Украины.
Украинский лидер подчеркнул, что не знал о планах Виктора Орбана отправиться в Россию или Китай после его визита в Украину.
Что важно понимать, в ЕС также жестко раскритиковали переговоры Орбана и Путина.
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