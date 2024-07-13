Компания Meta отменила ограничения для аккаунтов Трампа в Instagram и Facebook
Категория
Мир
Дата публикации

Компания Meta отменила ограничения для аккаунтов Трампа в Instagram и Facebook

META
Трамп
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Учетные записи Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram теперь ограничены только стандартными правилами для пользователей.

Главные тезисы

  • Компания Meta сняла ограничения по учетным записям бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram с целью обеспечить равный доступ кандидатов к политическому самовыражению.
  • Все кандидаты в президенты США обязаны соблюдать стандарты сообщества, включая ограничения на высказывания ненависти и подстрекательство к насилию.
  • Илон Маск сделал пожертвование фонда America PAC, поддерживающего предвыборную кампанию Дональда Трампа с целью увеличения шансов республиканца на победу в ключевых штатах США.

Аккаунт Дональда Трампа был заблокирован в соцсетях более 3 лет

Компания Meta сняла ограничения по учетным записям бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram, заявив, что хочет обеспечить равный доступ кандидатов для политического самовыражения перед выборами 2024 года.

В сообщении Meta отметили, что компания чувствует ответственность за то, чтобы американские граждане могли видеть политические высказывания кандидатов в президенты на равных условиях.

При этом в Meta напоминают, что будут наказывать за использование языка вражды или подстрекательство к совершению насильственных действий.

Все кандидаты в президенты США остаются подчиненными тем же стандартам сообщества, что и все пользователи Facebook и Instagram, включая политику, направленную на предотвращение высказываний ненависти и подстрекательства к насилию» , — говорится в блоге компании.

Аккаунт Дональда Трампа был заблокирован во всех основных соцсетях после штурма Капитолия 6 января 2021 года. В 2023 году большинство компаний отменили это решение: до сих пор действует оно только у Snapchat.

Илон Маск вложил значительную сумму в предвыборную кампанию Дональда Трампа

Миллиардер Илон Маск сделал пожертвование фонда America PAC, поддерживающего Дональда Трампа в предвыборной кампании.

Владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск пожертвовал организации, которая занимается продвижением предвыборной кампании Дональда Трампа.

Маск перечислил деньги "Комитету политического действия" - группе, которая действует "за кулисами" для того, чтобы увеличить шансы на победу республиканца в ключевых для выборов штатах США.

Сумму, которую пожертвовал Илон Маск на предвыборную кампанию Трампа, можно узнать 15 июля, когда комитет обнародует данные о спонсоров

Напомним, что ранее Илон Маск заявил, что не будет финансировать предвыборные кампании ни Трампа, ни Байдена на выборах.

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