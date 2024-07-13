Компанія Meta скасувала обмеження для акаунтів Трампа в Instagram та Facebook

Облікові записи Дональда Трампа у соціальних мережах Facebook та Instagram тепер обмежені лише стандартними правилами для користувачів.

Акаунт Дональда Трампа був заблокований у соцмережах понад 3 роки

Компанія Meta зняла обмеження з облікових записів колишнього президента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram, заявивши, що хоче забезпечити рівний доступ кандидатів для політичного самовираження перед виборами 2024 року.

У дописі Meta зазначили, що компанія відчуває відповідальність за те, щоб американські громадяни мали можливість бачити політичні висловлювання кандидатів у президенти на рівних умовах.

При цьому в Meta нагадують, що каратимуть за використання мови ворожнечі або підбурювання до вчинення насильницьких дій.

Усі кандидати в президенти США залишаються підпорядкованими тим самим стандартам спільноти, що й усі користувачі Facebook та Instagram, включаючи політику, спрямовану на запобігання висловлюванням ненависті та підбурюванню до насильства, — йдеться у блозі компанії. Поширити

Акаунт Дональда Трампа були заблоковані у всіх основних соцмережах після штурму Капітолія 6 січня 2021 року. У 2023 році більшість компаній скасували це рішення: досі діє воно лише у Snapchat.

Ілон Маск вклав значну суму у передвиборчу кампанію Дональда Трампа

Мільярдер Ілон Маск зробив пожертву фонду America PAC, який підтримує Дональда Трампа у передвиборчій кампанії.

Власник компаній SpaceX, Tesla та X Ілон Маск зробив пожертву організації, яка займається просуванням передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Маск перерахував гроші "Комітету політичної дії" — групі, яка діє "за лаштунками" для того, щоб збільшити шанси на перемогу республіканця у ключових для виборів штатах США.

Суму, яку пожертував Ілон Маск на передвиборчу кампанію Трампа, можна буде дізнатися 15 липня, коли комітет оприлюднить дані про спонсорів

Зазначимо, що раніше Ілон Маск заявив, що не фінансуватиме передвиборчі кампанії ані Трампа, ані Байдена на виборах.