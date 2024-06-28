Колишня дружина Маска назвала ключові стратегії успішних людей
Категорія
Світ
Дата публікації

Колишня дружина Маска назвала ключові стратегії успішних людей

Ілон Маск
Джерело:  Forbes

За словами Джастін Маск, яка протягом 8 років була одружена з мільярдером Ілоном Маском і спостерігала за стратегіями досягнення успіху її чоловіка, треба мати певні якості, зокрема, щодо вміння справлятись зі стресами та невдачами. 

Головні тези:

  • Спостереження колишньої дружини мільярдера Ілона Маска розкривають, що успішним людям вистачає вміння справлятись зі стресами та невдачами.
  • Відомі особистості, такі як Білл Гейтс, Стів Джобс та Ілон Маск, готові діяти екстремально та бути одержимі своєю справою.
  • Головна стратегія успішних людей - постійний розвиток, використання власних унікальних якостей та перетворення слабкостей на переваги.
  • Успішні люди не боються невдач і стресів, а навпаки, вони переосмислюють ситуації та шукають шляхи досягнення мети.
  • Важливо розвивати навички переосмислення ситуацій, розширювати зону комфорту та віддаватися своїм нав'язливим ідеям для досягнення успіху.

Які стратегії використовують багаті та успішні люди

Вона зазначила, що такі відомі бізнесмени як Білл Гейтс, Стів Джобс та Ілон Маск готові діяти екстремально та буквально одержимі власною справою.

Надзвичайний успіх є результатом екстремальної особистості та досягається за рахунок багатьох інших речей... Щоб бути багатим, успішним і вести чудовий спосіб життя... будьте одержимі, - підкреслює Джастін Маск.

За її словами, дуже важливо вміти використовувати природні якості власного характера і залишатись собою.

Це люди зі сміливими поглядами, які використовують свій особливий набір унікальних і сильних сторін... Вони трансформують слабкі сторони в такий спосіб, щоб створити додаткові переваги... Вони шукають партнерства з людьми, які досягають успіху в тих галузях, де в них немає жодного таланту, - пояснює колишня дружина Маска.

Як багаті та успішні долають стрес і справляються з невдачами

Вона підкреслила, що головне криється у ставленні до стресів та невдач, яких слід не уникати, або применшувати, а переосмислювати.

Слідуйте за своїми нав'язливими ідеями, доки не почне проявлятися велика серйозна і складна проблема, бажанням розв'язати яку ви одержимі... Грайте в довгу гру, бо на пошук цієї проблеми можуть піти роки... Вони не бояться невдачі або бояться, але все одно рухаються вперед, - зазначає Джастін Маск.

Вона запевнила, що відомі та успішні особистості переживають дуже сильні та частно публічні невдачі, однак знаходять спосіб переосмислити їх та використати у власних інтересах.

Джастін Маск радить переглянути речі, які ми вважаємо для себе стресовими, розширити зону комфорту і прагнути досягнень і досконалості, а не драм та безладу.

Прийміть той факт, що проблеми та труднощі будуть продовжувати виникати на вашому шляху, коли ви будуєте свій бізнес, розширюєте аудиторію і межі свого потенціалу, - зазначають автори матеріалу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Проти Ілона Маска розпочали кримінальне провадження у Бразилії — причина
Ілон Маск
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск несподівано прилетів до Китаю. Яка причина
Ілон Маск
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Bloomberg розкрило ще одну таємницю особистого життя Ілона Маска
Ілон Маск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?