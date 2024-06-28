За словами Джастін Маск, яка протягом 8 років була одружена з мільярдером Ілоном Маском і спостерігала за стратегіями досягнення успіху її чоловіка, треба мати певні якості, зокрема, щодо вміння справлятись зі стресами та невдачами.
Головні тези:
- Спостереження колишньої дружини мільярдера Ілона Маска розкривають, що успішним людям вистачає вміння справлятись зі стресами та невдачами.
- Відомі особистості, такі як Білл Гейтс, Стів Джобс та Ілон Маск, готові діяти екстремально та бути одержимі своєю справою.
- Головна стратегія успішних людей - постійний розвиток, використання власних унікальних якостей та перетворення слабкостей на переваги.
- Успішні люди не боються невдач і стресів, а навпаки, вони переосмислюють ситуації та шукають шляхи досягнення мети.
- Важливо розвивати навички переосмислення ситуацій, розширювати зону комфорту та віддаватися своїм нав'язливим ідеям для досягнення успіху.
Які стратегії використовують багаті та успішні люди
Вона зазначила, що такі відомі бізнесмени як Білл Гейтс, Стів Джобс та Ілон Маск готові діяти екстремально та буквально одержимі власною справою.
За її словами, дуже важливо вміти використовувати природні якості власного характера і залишатись собою.
Як багаті та успішні долають стрес і справляються з невдачами
Вона підкреслила, що головне криється у ставленні до стресів та невдач, яких слід не уникати, або применшувати, а переосмислювати.
Вона запевнила, що відомі та успішні особистості переживають дуже сильні та частно публічні невдачі, однак знаходять спосіб переосмислити їх та використати у власних інтересах.
Джастін Маск радить переглянути речі, які ми вважаємо для себе стресовими, розширити зону комфорту і прагнути досягнень і досконалості, а не драм та безладу.
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