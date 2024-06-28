За словами Джастін Маск, яка протягом 8 років була одружена з мільярдером Ілоном Маском і спостерігала за стратегіями досягнення успіху її чоловіка, треба мати певні якості, зокрема, щодо вміння справлятись зі стресами та невдачами.

Які стратегії використовують багаті та успішні люди

Вона зазначила, що такі відомі бізнесмени як Білл Гейтс, Стів Джобс та Ілон Маск готові діяти екстремально та буквально одержимі власною справою.

Надзвичайний успіх є результатом екстремальної особистості та досягається за рахунок багатьох інших речей... Щоб бути багатим, успішним і вести чудовий спосіб життя... будьте одержимі, - підкреслює Джастін Маск. Поширити

За її словами, дуже важливо вміти використовувати природні якості власного характера і залишатись собою.

Це люди зі сміливими поглядами, які використовують свій особливий набір унікальних і сильних сторін... Вони трансформують слабкі сторони в такий спосіб, щоб створити додаткові переваги... Вони шукають партнерства з людьми, які досягають успіху в тих галузях, де в них немає жодного таланту, - пояснює колишня дружина Маска. Поширити

Як багаті та успішні долають стрес і справляються з невдачами

Вона підкреслила, що головне криється у ставленні до стресів та невдач, яких слід не уникати, або применшувати, а переосмислювати.

Слідуйте за своїми нав'язливими ідеями, доки не почне проявлятися велика серйозна і складна проблема, бажанням розв'язати яку ви одержимі... Грайте в довгу гру, бо на пошук цієї проблеми можуть піти роки... Вони не бояться невдачі або бояться, але все одно рухаються вперед, - зазначає Джастін Маск. Поширити

Вона запевнила, що відомі та успішні особистості переживають дуже сильні та частно публічні невдачі, однак знаходять спосіб переосмислити їх та використати у власних інтересах.

Джастін Маск радить переглянути речі, які ми вважаємо для себе стресовими, розширити зону комфорту і прагнути досягнень і досконалості, а не драм та безладу.