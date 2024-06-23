Bloomberg розкрило ще одну таємницю особистого життя Ілона Маска

Згідно з даними Bloomberg, скандальний американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск став батьком удванадцяте.

Що відомо про поповнення у родині Ілона Маска

Журналісти заявляють про те, що багатій приховує факт народження своєї дванадцятої дитини.

Згідно з останніми даними, він вкотре став батьком на початку 2024 року.

Сенсаційна новина проникла у пресу завдяки інсайдерам з оточення мільярдера.

В Ілона Маска народилась дванадцята дитина на початку цього року. Її матір'ю є топменеджерка компанії Neuralink Шівон Зіліс. Він є батьком щонайменше 12 дітей. За останні п'ять років народилося шість з них. Троє від канадської співачки Grimes і троє від Шівон Зіліс, — йдеться в повідомленні медіа. Поширити

Шівон Зіліс та Ілон Маск з дітьми (Фото: відкриті джерела)

За словами анонімного джерела журналістів, сам мільярдер та мати дитини не хочуть коментувати появу на світ малюка.

Що цікаво, стать дитини та її ім'я досі не розголошуються.

Що відомо про особисте життя Ілона Маска

Відомий бізнесмен став батьком шістьох дітей у шлюбі з канадською письменницею Джастін Маск. Поширити

Однак їхній первісток помер у перші тижні життя.

Ще троє дітей у мільярдера народилися у стосунках зі співачкою Граймс. Це син X Æ A-12 Маск, донька Екса Дарк Сідіріель Маск і син Техно Механікус (Тео).

3 роки тому Ілон Маск став батьком близнюків. Їх йому народила Шівон Зіліс.