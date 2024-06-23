Bloomberg розкрило ще одну таємницю особистого життя Ілона Маска

Згідно з даними Bloomberg, скандальний американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск став батьком удванадцяте.
Головні тези:
- Бізнесмен приховує факт народження дванадцятої дитини від широкої громадськості.
- Відомо про відносини Ілона Маска з топменеджеркою компанії Neuralink.
- Ілон Маск також має дітей від інших партнерок, зокрема, від канадської співачки Grimes.
Що відомо про поповнення у родині Ілона Маска
Журналісти заявляють про те, що багатій приховує факт народження своєї дванадцятої дитини.
Згідно з останніми даними, він вкотре став батьком на початку 2024 року.
Сенсаційна новина проникла у пресу завдяки інсайдерам з оточення мільярдера.
За словами анонімного джерела журналістів, сам мільярдер та мати дитини не хочуть коментувати появу на світ малюка.
Що цікаво, стать дитини та її ім'я досі не розголошуються.
Що відомо про особисте життя Ілона Маска
Однак їхній первісток помер у перші тижні життя.
Ще троє дітей у мільярдера народилися у стосунках зі співачкою Граймс. Це син X Æ A-12 Маск, донька Екса Дарк Сідіріель Маск і син Техно Механікус (Тео).
3 роки тому Ілон Маск став батьком близнюків. Їх йому народила Шівон Зіліс.
Окрім того, відомо, що багатій перебував у стосунках з британською акторкою Талулою Райлі та акторкою Ембер Герд.
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