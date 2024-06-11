Чому Маск погрожує заборонити пристрої Apple у своїх компаніях
Категорія
Технології
Дата публікації

Чому Маск погрожує заборонити пристрої Apple у своїх компаніях

Ілон Маск
Джерело:  Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що заборонить користуватися у всіх своїх компаніях технікою корпорації Apple, якщо вона інтегрує розробки штучного інтелекту компанії OpenAI на рівні операційної системи.

Головні тези:

  • Apple співпрацює з OpenAI для впровадження штучного інтелекту на пристроях, що викликає критику зі сторони Ілона Маска.
  • Маск вважає, що впровадження ШІ Apple може стати порушенням безпеки, і вимагає перевірки пристроїв, щоб забезпечити конфіденційність даних.
  • Очікується, що iOS 18 отримає значний апдейт, включаючи реорганізацію Центру управління та оновлення функцій Apple HomeKit.
  • Від реакції Ілона Маска до оновлень в iOS 18: аналіз суперечок у світі технологій.

Маск виступив проти впровадження ШІ через порушення безпеки

Про це він написав у власній соцмережі Х.

На думку Маска, «це неприйнятне порушення безпеки». 

Відвідувачі повинні будуть надавати свої пристрої Apple для перевірки на вході (у його компанії — ред.), де вони будуть зберігатися в клітці Фарадея.

Ілон Макс

Ілон Макс

Американський мільярдер

Як пише Reuters, цю заяву Маск зробив на тлі оголошення Apple про співпрацю з OpenAI щодо впровадження чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT на своїх пристроях, зробленого під час Worldwide Developers Conference.

Крім того, корпорація оголосила про низку функцій штучного інтелекту у своїх програмах і на операційних платформах. В Apple заявили, що створили ШІ, в основі якого лежить конфіденційність, і використовуватимуть його для обробки даних на пристроях і у «хмарних» сховищах.

Це просто абсурд, що Apple недостатньо розумна, щоб створити свій власний ШІ, але якимось чином здатна гарантувати, що OpenAI захистить вашу безпеку та конфіденційність! — написав Ілон Маск.

Мільярдер додав, що виробник смартфонів Iphone «не має жодного уявлення» про те, що насправді відбувається, коли дані потрапляють до OpenAI.

Що відомо про найочікуванішу функцію iOS 18

Ще на початку року ЗМІ повідомляли, що iOS 18 отримає один із найбільших апдейтів в історії iPhone.

Основна увага в ній буде приділена функціями ШІ, однак сама операційка отримає й низку інших важливих нововведень.

Згідно з новим звітом Digital Trends, компанія Apple готується серйозно змінити "Центр управління" в iOS 18.

Рестайлінг системи охоплює оновлений віджет відтворення музики та елементів управління розумними гаджетами HomeKit.

Крім того, оновлений "Центр управління" оснастять системою перетягування, яка дасть змогу користувачам реорганізувати принаймні деякі елементи управління безпосередньо в інтерфейсі. Наприклад, наразі в iOS 17 не можна налаштувати "Центр управління" напряму.

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