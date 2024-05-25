За словами американського мільярдера та глави SpaceX Ілона Маска, його компанія наразі наполегливо працює у протидії спробам Росії глушити супутниковий зв'язок на фронті в Україні.

Що Маск каже про захист Starlink від спроб глушіння армією РФ на фронті в Україні

Один з користувачів твітера, директор великого інвестиційного фонду, прокоментував статтю The New York Times про те, що росіяни заглушили зв’язок ЗСУ на початку наступу на Харківщині.

Starlink залишається єдиною працюючою системою зв’язку на передовій, незважаючи на наполегливі зусилля росіян порушити її роботу. Інше військове комунікаційне обладнання США, таке як Viasat, вийшло з ладу в перші кілька годин і більше не відновилося, — зазначає фінансист. Поширити

На його заяви відреагував Ілон Маск, підтвердивши, що SpaceX працює над запобіганням спробам окупаційної армії глушити зв’язок Starlink в українських військових на фронті.

SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння. Це складна проблема. Їм вдалося вимкнути всі системи зв’язку, крім Starlink, — заявив Маск. Поширити

Що відомо про глушіння армією РФ Starlink на фронті в Україні

Згідно з даними американських журналістів, російські загарбники атакували Starlink Збройних сил України секретною технологією напередодні наступу на Харківську область.

Солдати РФ роблять все можливе, щоб унеможливити функціонування української служби Starlink, застосувавши передову технологію для втручання в супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска.

Це стало причиною чергових збоїв на північній лінії фронту.

Напередодні нового наступу РФ на Харківську область бійці 92-ї десантно-штурмової бригади втратили життєво важливий ресурс — супутниковий інтернет-сервіс Starlink, який вони використовували для спілкування, збору розвідданих і проведення атак безпілотників.