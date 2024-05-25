Маск заявил о борьбе с попытками РФ глушить Starlink на фронте в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Маск заявил о борьбе с попытками РФ глушить Starlink на фронте в Украине

Илон Маск
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Источник:  online.ua

По словам американского миллиардера и главы SpaceX Илона Маска, его компания сейчас упорно работает в противодействии попыткам России глушить спутниковую связь на фронте в Украине.

Что Маск говорит о защите Starlink от попыток глушения армией РФ на фронте в Украине

Один из пользователей твиттера, директор крупного инвестиционного фонда, прокомментировал статью The New York Times о том, что россияне заглушили связь ВСУ в начале наступления в Харьковской области.

Starlink остается единственной работающей системой связи на передовой, несмотря на упорные усилия россиян нарушить ее работу. Другое военное коммуникационное оборудование США, такое как Viasat, вышло из строя в первые несколько часов и больше не восстановилось, отмечает финансист.

На его заявления отреагировал Илон Маск, подтвердив, что SpaceX работает над предотвращением попыток оккупационной армии глушить связь Starlink у украинских военных на фронте.

SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения. Это сложная проблема. Им удалось выключить все системы связи, кроме Starlink, — заявил Маск.

Что известно о глушении армией РФ Starlink на фронте в Украине

Согласно данным американских журналистов, российские захватчики атаковали Starlink Вооруженных сил Украины секретной технологией в преддверии наступления на Харьковскую область.

Солдаты РФ делают все возможное, чтобы сделать невозможным функционирование украинской службы Starlink, применив передовую технологию для вмешательства в спутниковый интернет-сервис Илона Маска.

Это послужило причиной очередных сбоев на северной линии фронта.

В преддверии нового наступления РФ в Харьковскую область бойцы 92-й десантно-штурмовой бригады потеряли жизненно важный ресурс — спутниковый интернет-сервис Starlink, который они использовали для общения, сбора разведданных и проведения атак беспилотников.

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