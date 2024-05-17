Журналисты издания The Washington Post со ссылкой на украинских военных отмечают, что оккупационная армия РФ в первый день наступления в Харьковской области с помощью РЭБ вывела из строя терминалы Starlink в украинских военных.

Как российским оккупантам удалось приглушить работу терминалов Starlink в ВСУ

Журналисты издания отмечают, что участок в примерно 40 километрах на границе между Харьковской и российской Белгородской областью защищала 125-я бригада терробороны.

Для наблюдения за подготовкой оккупационной армии РФ до пришествия военные употребляли разведывательные дроны.

Однако утром 10 мая все видеоканалы бригады вышли из строя из-за вражеских РЭБ.

Вышли из строя терминалы спутникового интернета Starlink, обеспечивающие базовую связь украинских военных.

Отмечается, что подобный инцидент происходит уже второй раз с начала вторжения преступной армии РФ в Украину.

По словам командира подразделения дронов с позывным "Артистом", украинские военные просто потеряли связь со всеми своими БпЛА.

В определенный момент мы остались полностью слепыми… Это была самая большая проблема, мы не видели, как они двигаются, мы работали только по радио или по телефонам, где они еще работали, — объясняют военные. Поделиться

Армия РФ задействовала в наступлении на Харьковщине недавно сформированные бригады

Журналисты издания отмечают, что для наступления в приграничных районах Харьковской области, оккупационная армия РФ, похоже, задействовала новые подразделения, которые были сформированы и обучены внутри России.

По словам старшего научного сотрудника программы из России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Дары Массикот, Россия рассматривает наступление в приграничных районах Харьковщины как ограниченное вторжение в буферную зону.

Аналитика выразила сомнение, что на этом этапе оккупационные войска армии будут пытаться захватить Харьков, однако предупредила, что наступление может быть лишь первой фазой долгосрочного замысла.

По мнению журналистов, Россия может быть заинтересована в создании так называемой буферной зоны для защиты Белгородской области от обстрелов и атак со стороны Украины.

Массикот отметила, что для Кремля приоритетом остается захват Донецкой и Луганской областей.