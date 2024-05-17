Журналісти видання The Washington Post із посиланням на українських військових зазначають, що окупаційна армія РФ у перший день наступу на Харківщині за допомогою РЕБ вивела з ладу термінали Starlink в українських військових.

Як російським окупантам вдалось приглушити роботу терміналів Starlink в ЗСУ

Журналісти видання зазначають, ділянку у приблизно 40 кілометрів на кордоні між Харківською та російською Бєлгородською областю захищала 125-та бригада тероборони.

Для спостереження за підготовкою окупаційної армії РФ до наступу військові використовували розвідувальні дрони.

Однак вранці 10 травня всі відеоканали бригади вийшли з ладу через ворожі РЕБ.

Вийшли з ладу термінали супутникового інтернету Starlink, які забезпечують базовий зв'язок українських військових.

Зазначається, що подібний інцидент відбувається вже вдруге від початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну.

За словами командира підрозділу дронів з позивним "Артист", українські військові просто втратили зв’язок з усіма своїми БпЛА.

У певний момент ми залишилися повністю сліпими… Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухаються, ми працювали тільки по радіо або через телефони, де вони ще працювали, — пояснюють військові. Поширити

Армія РФ задіяла у наступі на Харківщині нещодавно сформовані бригади

Журналісти видання зазначають, що для наступу у прикордонних районах на Харківщині, окупаційна армія РФ, схоже, задіяла нові підрозділи, які були сформовані та навчені в середині Росії.

За словами старшого наукового співробітника програми з Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Дари Массікот, Росія розглядає наступ у прикордонних районах на Харківщині як обмежене вторгнення в буферну зону.

Аналітика висловила сумнів, що на цьому етапі окупаційні війська армії здійснюватимуть спробу захоплення Харкова, однак попередила, що наступ може бути лише першою фазою довгострокового задуму.

На думку журналістів, Росія може бути зацікавлена у створенні так званої “буферної зони” для захисту Бєлгородської області від обстрілів та атак з боку України.

Массікот зазначила, що для Кремля пріоритетом залишається захоплення Донецької та Луганської областей.