Почему Маск угрожает запретить устройства Apple в своих компаниях

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что запретит пользоваться во всех своих компаниях техникой корпорации Apple, если она интегрирует разработки искусственного интеллекта OpenAI на уровне операционной системы.

Маск выступил против внедрения ИИ из-за нарушений безопасности

Об этом он написал в собственной соцсети Х.

По мнению Маска, "это неприемлемое нарушение безопасности".

Посетители должны будут предоставлять свои устройства Apple для проверки на входе (в его компании – ред.), где они будут храниться в клетке Фарадея. Илон Макс Американский миллиардер

Как пишет Reuters, это заявление Маск сделал на фоне объявления Apple о сотрудничестве с OpenAI по внедрению чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT на своих устройствах, сделанном во время Worldwide Developers Conference.

Кроме того, корпорация объявила о ряде функций искусственного интеллекта в своих программах и операционных платформах. В Apple заявили, что создали ИИ, в основе которого лежит конфиденциальность, и будут использовать его для обработки данных на устройствах и в облачных хранилищах.

Here’s the problem with “agreeing” to share your data: nobody actually reads the terms & conditionshttps://t.co/7YqxC4W3nd — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Это просто абсурд, что Apple недостаточно разумна, чтобы создать свой собственный ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность! – написал Илон Маск. Поделиться

Миллиардер добавил, что производитель смартфонов Iphone «не имеет никакого представления» о том, что действительно происходит, когда данные попадают в OpenAI.

Что известно о самой ожидаемой функции iOS 18

Еще в начале года СМИ сообщали, что iOS 18 получит один из самых больших апдейтов в истории iPhone.

Основное внимание в ней будет уделено функциям ИИ, однако сама операционка получит и ряд других важных новшеств.

Согласно новому отчету Digital Trends, компания Apple готовится серьезно изменить "Центр управления" в iOS 18.

Рестайлинг системы включает обновленный виджет воспроизведения музыки и элементов управления умными гаджетами HomeKit.

Кроме того, обновленный "Центр управления" оснастят системой перетаскивания, которая позволит пользователям реорганизовать по крайней мере некоторые элементы управления непосредственно в интерфейсе. Например, в iOS 17 нельзя настроить "Центр управления" напрямую.