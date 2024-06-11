Почему Маск угрожает запретить устройства Apple в своих компаниях

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что запретит пользоваться во всех своих компаниях техникой корпорации Apple, если она интегрирует разработки искусственного интеллекта OpenAI на уровне операционной системы.
Главные тезисы
- Apple сотрудничает с OpenAI для внедрения искусственного интеллекта на устройствах, что вызывает критику со стороны Илона Маска.
- Маск считает, что внедрение ИИ Apple может стать нарушением безопасности и требует проверки устройств, чтобы обеспечить конфиденциальность данных.
- Ожидается, что iOS 18 получит значительный апдейт, включая реорганизацию Центра управления и обновление функций Apple HomeKit.
- От реакции Илона Маска до обновлений в iOS 18: анализ споров в мире технологий.
Маск выступил против внедрения ИИ из-за нарушений безопасности
Об этом он написал в собственной соцсети Х.
По мнению Маска, "это неприемлемое нарушение безопасности".
Как пишет Reuters, это заявление Маск сделал на фоне объявления Apple о сотрудничестве с OpenAI по внедрению чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT на своих устройствах, сделанном во время Worldwide Developers Conference.
Кроме того, корпорация объявила о ряде функций искусственного интеллекта в своих программах и операционных платформах. В Apple заявили, что создали ИИ, в основе которого лежит конфиденциальность, и будут использовать его для обработки данных на устройствах и в облачных хранилищах.
Миллиардер добавил, что производитель смартфонов Iphone «не имеет никакого представления» о том, что действительно происходит, когда данные попадают в OpenAI.
Что известно о самой ожидаемой функции iOS 18
Еще в начале года СМИ сообщали, что iOS 18 получит один из самых больших апдейтов в истории iPhone.
Основное внимание в ней будет уделено функциям ИИ, однако сама операционка получит и ряд других важных новшеств.
Согласно новому отчету Digital Trends, компания Apple готовится серьезно изменить "Центр управления" в iOS 18.
Рестайлинг системы включает обновленный виджет воспроизведения музыки и элементов управления умными гаджетами HomeKit.
Кроме того, обновленный "Центр управления" оснастят системой перетаскивания, которая позволит пользователям реорганизовать по крайней мере некоторые элементы управления непосредственно в интерфейсе. Например, в iOS 17 нельзя настроить "Центр управления" напрямую.
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