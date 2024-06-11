Почему Маск угрожает запретить устройства Apple в своих компаниях
Категория
Технологии
Дата публикации

Почему Маск угрожает запретить устройства Apple в своих компаниях

Маск
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Источник:  Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что запретит пользоваться во всех своих компаниях техникой корпорации Apple, если она интегрирует разработки искусственного интеллекта OpenAI на уровне операционной системы.

Главные тезисы

  • Apple сотрудничает с OpenAI для внедрения искусственного интеллекта на устройствах, что вызывает критику со стороны Илона Маска.
  • Маск считает, что внедрение ИИ Apple может стать нарушением безопасности и требует проверки устройств, чтобы обеспечить конфиденциальность данных.
  • Ожидается, что iOS 18 получит значительный апдейт, включая реорганизацию Центра управления и обновление функций Apple HomeKit.
  • От реакции Илона Маска до обновлений в iOS 18: анализ споров в мире технологий.

Маск выступил против внедрения ИИ из-за нарушений безопасности

Об этом он написал в собственной соцсети Х.

По мнению Маска, "это неприемлемое нарушение безопасности".

Посетители должны будут предоставлять свои устройства Apple для проверки на входе (в его компании – ред.), где они будут храниться в клетке Фарадея.

Илон Макс

Илон Макс

Американский миллиардер

Как пишет Reuters, это заявление Маск сделал на фоне объявления Apple о сотрудничестве с OpenAI по внедрению чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT на своих устройствах, сделанном во время Worldwide Developers Conference.

Кроме того, корпорация объявила о ряде функций искусственного интеллекта в своих программах и операционных платформах. В Apple заявили, что создали ИИ, в основе которого лежит конфиденциальность, и будут использовать его для обработки данных на устройствах и в облачных хранилищах.

Это просто абсурд, что Apple недостаточно разумна, чтобы создать свой собственный ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность! – написал Илон Маск.

Миллиардер добавил, что производитель смартфонов Iphone «не имеет никакого представления» о том, что действительно происходит, когда данные попадают в OpenAI.

Что известно о самой ожидаемой функции iOS 18

Еще в начале года СМИ сообщали, что iOS 18 получит один из самых больших апдейтов в истории iPhone.

Основное внимание в ней будет уделено функциям ИИ, однако сама операционка получит и ряд других важных новшеств.

Согласно новому отчету Digital Trends, компания Apple готовится серьезно изменить "Центр управления" в iOS 18.

Рестайлинг системы включает обновленный виджет воспроизведения музыки и элементов управления умными гаджетами HomeKit.

Кроме того, обновленный "Центр управления" оснастят системой перетаскивания, которая позволит пользователям реорганизовать по крайней мере некоторые элементы управления непосредственно в интерфейсе. Например, в iOS 17 нельзя настроить "Центр управления" напрямую.

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